"Я ж не в Україні живу!" Галкін публічно познущався над пропагандою в Росії. Відео

Російський комік і шоумен Максим Галкін публічно познущався над пропагандою в РФ.

Так, він дав сольний гумористичний концерт в Новосибірську, в якому заявив, що втомився на кожному телеканалі слухати про Україну. Галкін зазначив, що потрібно більше уваги приділяти проблемам у власній державі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Максим Галкін Фото: instagram/maxgalkinru

"Нам розповідають про Україну, весь час розповідають про Україну. Мене вже так це дістало. Я ж не в Україні живу, що ви про неї весь час говорите. Ви про нас розкажіть! Таке відчуття, що у нас все налагодилося і залишилося тільки українцям допомогти", — висловився гуморист.

Максим Галкін Скриншот з відео

За словами Галкіна, з точки зору телебачення, до них повернулися радянські часи, в найгіршому сенсі слова. Тому що людям не дають нічого обмізкувати, а самі розжовують інформацію і вкладають їм у голови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова. Відео дивіться тут.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!