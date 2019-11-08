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8 листопада • оновлено в 14:11
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"Я ж не в Україні живу!" Галкін публічно познущався над пропагандою в Росії. Відео

2.4т Читати матеріал російською

Російський комік і шоумен Максим Галкін публічно познущався над пропагандою в РФ.

Так, він дав сольний гумористичний концерт в Новосибірську, в якому заявив, що втомився на кожному телеканалі слухати про Україну. Галкін зазначив, що потрібно більше уваги приділяти проблемам у власній державі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Максим Галкін

Максим Галкін

Фото: instagram/maxgalkinru

"Нам розповідають про Україну, весь час розповідають про Україну. Мене вже так це дістало. Я ж не в Україні живу, що ви про неї весь час говорите. Ви про нас розкажіть! Таке відчуття, що у нас все налагодилося і залишилося тільки українцям допомогти", — висловився гуморист.

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Максим Галкін

Максим Галкін

Скриншот з відео

За словами Галкіна, з точки зору телебачення, до них повернулися радянські часи, в найгіршому сенсі слова. Тому що людям не дають нічого обмізкувати, а самі розжовують інформацію і вкладають їм у голови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова. Відео дивіться тут.

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Особа
Максим Галкін
Місце
Росія
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А кто кроме хoxлов смотрит этого педepaста-геронтофила Палкина? Он и Алке дупу похоже разработал))))))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Кстати не зря этот мyдила в Крывом Зеркале выступал с стЕ6аненко и Пsдаросяном и кучеq гастapбайтеров бездарных с укроини))))))))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Потому что людям не дают ничего обмозговать, а сами разжевывают ..." Давай, "Галка" пародии на Навального, пока старуха ночью под одеялом "газует" ...
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