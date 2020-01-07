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7 січня • оновлено в 04:29
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"Я завжди відчував себе Барбі": живий Кен почав перетворюватися в жінку

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36-річний бразилець Родріго Альвес, який прославився як "живий Кен" зізнався, що останні три місяці живе як жінка.

Родріго переніс масу пластичних операцій, щоб наблизитися до свого ідеалу, пише The Mirror.

"Я завжди відчував себе Барбі": живий Кен почав перетворюватися в жінку
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Він заявив, що насправді завжди відчував себе не в своєму тілі. Чоловік уже почав приймати гормони для зміни статі. Альвес сподівається в наступному році завершити перетворення в жінку. Плануються установка імплантів в груди, пластичні операції на обличчі, видалення яблука Адама, а також видалення пеніса.

Живий Кен до перевтілення в жінку

Живий Кен до перевтілення в жінку

"Всі знають мене як Кена, але насправді я завжди відчував себе Барбі. Мені все подобається: походи в салони краси, манікюр, брови і вії. Обожнюю купувати сукні та високі підбори, носити сексуальну білизну", - заявив чоловік.
"Я завжди відчував себе Барбі": живий Кен почав перетворюватися в жінку
"Я завжди відчував себе Барбі": живий Кен почав перетворюватися в жінку

Як раніше писав OBOZREVATEL, Родріго Альвес, який відомий як живий "Кен" здивував змінами в зовнішності. Його грудні м'язи почали виглядати, як жіночі груди.

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Автор
Марія Дідик
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