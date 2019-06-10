"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк вразила мережу провокаційним образом.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в блакитній сукні з глибоким декольте і відкритими плечима, а її образ доповнювала борода.
"Я завела вас? Хто буде моєю тьолочкою?", — написала Нікітюк.
Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк вразила мережу відвертою сукнею і бородою
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники зірки були здивовані побаченим і розійшлися в думках. Багато хто критикував експерименти Лесі з образами, а інші підійшли до питання з гумором.
Пропонуємо подивитися і на відверті фото Лесі Нікітюк, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Леся Нікітюк гола у ванній
Фото з Instagram
Леся Нікітюк засвітила груди
Фото з Instagram
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк засвітила груди
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк вразила мережу постільним фото, на якому позувала в елегантному пеньюарі поруч з величезним букетом квітів.
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