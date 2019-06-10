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"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото

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Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк вразила мережу провокаційним образом.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в блакитній сукні з глибоким декольте і відкритими плечима, а її образ доповнювала борода.

"Я завела вас? Хто буде моєю тьолочкою?", — написала Нікітюк.

"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото

Леся Нікітюк

Фото з Instagram

"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото

Леся Нікітюк вразила мережу відвертою сукнею і бородою

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники зірки були здивовані побаченим і розійшлися в думках. Багато хто критикував експерименти Лесі з образами, а інші підійшли до питання з гумором.

"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото
"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото
"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото
"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото
"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото
"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото
"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото
"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Лесі Нікітюк, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото

Леся Нікітюк гола у ванній

Фото з Instagram

"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото

Леся Нікітюк засвітила груди

Фото з Instagram

"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото

Спокуслива Леся Нікітюк

Фото з Instagram

"Я завела вас?" Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним фото

Леся Нікітюк засвітила груди

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк вразила мережу постільним фото, на якому позувала в елегантному пеньюарі поруч з величезним букетом квітів.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
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