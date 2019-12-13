"Я зараз вам на обличчя сяду": гіду довелося рятувати Анфісу Чехову в Омані

Телезірка Анфіса Чехова 12 грудня потрапила у важку ситуацію під час відпочинку в Омані – вона зі своєю групою заблукала в лісі.

При цьому сама Чехова і її напарники все знімали на відео, які ведуча публікувала в сторіс Інстаграм.

Судячи з відео, гід Дмитро під час екскурсії завів Чехову, її подругу, стиліста Марію Бєлову і хлопця на ім'я Хусейн у важкопрохідні місця.

І в одному з моментів гіду довелося допомагати Чеховій подолати стіну.

"Я зараз вам на обличчя сяду", - заявила ведуча Дмитру, коли він допомагав їй спуститися зі стіни.

А перед цим Чехова зазначила, що у "неї-то кілограмчиків побільше", ніж у Бєлової.

Вага та форми Анфіси Чехової – це одна з найбільш обговорюваних тем, коли мова заходить про цю ведучу.

Вважається, що останнім часом ведуча значно схудла.

Ось найсвіжіші фото Анфіси Чехової в купальнику – від 13 грудня 2019 року:

Як повідомляв OBOZREVATEL, напівгола Чехова захопила фанатів соковитою фігурою.

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