"Я зараз вам на обличчя сяду": гіду довелося рятувати Анфісу Чехову в Омані

Телезірка Анфіса Чехова 12 грудня потрапила у важку ситуацію під час відпочинку в Омані – вона зі своєю групою заблукала в лісі.
При цьому сама Чехова і її напарники все знімали на відео, які ведуча публікувала в сторіс Інстаграм.
Судячи з відео, гід Дмитро під час екскурсії завів Чехову, її подругу, стиліста Марію Бєлову і хлопця на ім'я Хусейн у важкопрохідні місця.
І в одному з моментів гіду довелося допомагати Чеховій подолати стіну.
"Я зараз вам на обличчя сяду", - заявила ведуча Дмитру, коли він допомагав їй спуститися зі стіни.
А перед цим Чехова зазначила, що у "неї-то кілограмчиків побільше", ніж у Бєлової.
December 13, 2019
December 13, 2019
December 13, 2019
December 13, 2019
Вага та форми Анфіси Чехової – це одна з найбільш обговорюваних тем, коли мова заходить про цю ведучу.
Вважається, що останнім часом ведуча значно схудла.
Ось найсвіжіші фото Анфіси Чехової в купальнику – від 13 грудня 2019 року:
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Что-то есть невероятно чувственное есть в том, чтобы в прохладную погоду купаться в горячем бассейне☺️ И пить моё любимое красное вино. Я могу пол дня целить один бокальчик, просто наслаждаясь вкусом. А в этом посте хочу ответить на ваши вопросы в коментах и в директ, о моих купальниках и одежде. Вот этот невероятно стильный ретро купальник я брала в @shop_summer 🏝 А еще белый сарафан и весь мой лук из Низвы и финикового рынка. И еще много чего. Потому что уже несколько лет я, даже зимой, затариваюсь у них купальниками и летней одеждой. А ведь это большая редкость в "не сезон" найти в чем поехать на отдых! Я обожаю, обожаю, обожаю этот магазин! Невероятно стильно всё, что они делают❤️❤️❤️ А вы как думаете? Идет мне этот купальник? #anantarajabalakhdar #shopsummer #купальники #красивыйкупальник
Як повідомляв OBOZREVATEL, напівгола Чехова захопила фанатів соковитою фігурою.
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