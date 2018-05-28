"Я за тобою сумую": Шнуров зворушливо звернувся до колишньої дружини

Лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров презентував новий сингл "Думаю", в якому після новин про розлучення звернувся до колишньої коханої Матильди.

Слова пісні і сам трек опубліковані в соцмережах. У рядках можна помітити, що Шнуров намагається вибачитися перед колишньою дружиною: "Але я за тобою сумую. Думаю... про тебе думаю. І нікуди не діти думу мою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сергій Шнуров розлучився зі своєю дружиною Матільдою. Подружжя прожило разом понад 11 років.

Після розлучення Шнуров поділився з шанувальниками дивним відео. На відео зображено якийсь предмет, схожий за формою на модель космічного супутника. При цьому під час запису сам Шнуров не промовив ні слова.