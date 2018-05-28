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"Я за тобою сумую": Шнуров зворушливо звернувся до колишньої дружини

7.4тЧитати новину російською

Лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров презентував новий сингл "Думаю", в якому після новин про розлучення звернувся до колишньої коханої Матильди.

Слова пісні і сам трек опубліковані в соцмережах. У рядках можна помітити, що Шнуров намагається вибачитися перед колишньою дружиною: "Але я за тобою сумую. Думаю... про тебе думаю. І нікуди не діти думу мою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сергій Шнуров розлучився зі своєю дружиною Матільдою. Подружжя прожило разом понад 11 років.

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Після розлучення Шнуров поділився з шанувальниками дивним відео. На відео зображено якийсь предмет, схожий за формою на модель космічного супутника. При цьому під час запису сам Шнуров не промовив ні слова.

Особи
Сергій ШнуровМатильда Шнурова
Місце
Росія
Об'єкт
шоу-бизнес
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