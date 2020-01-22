"Я, як останнє чмо": дружина Петросяна зробила зізнання

Помічниця, а тепер ще й нова дружина знаменитого російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова цікаво висловилася про свій зовнішній вигляд.

Про це вона розповіла в одному з сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Відзначається, що молода жінка опублікувала відео, як за плюсової температури стоїть під дощем.

"Погода називається: обійняти і плакати. Ось я стою, як останнє чмо. Але на вулиці йде дощ і мені все одно, як я виглядаю", - говорить Брухунова.

Оскільки сторіз в Інстаграм зберігаються всього добу, ми завантажили відео на YouTube:

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