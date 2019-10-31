"Я вже 5 років бабуся!" Малахов розлютив відому актрису звинуваченнями в ескорті

52-річна російська актриса Марія Шукшина обрушилася з критикою на програму Андрія Малахова. Актриса емоційно підтримала свою колегу Наталю Рудову, яку звинуватили в наданні ескорт-послуг.
Своє невдоволення артистка висловила в соціальній мережі Instagram.
"Я сьогодні прочитала, що жовта преса записала мене в Ескортниці, я трохи з кадру не випала. Ні, я, звичайно, до всього вже звикла, жовта преса і жовті канали на ТБ не шкодують свого ефірного часу, обливаючи мене брудом вже більше 20 років, причому напруження зростає прямо пропорційно моїй артистичній популярності! Але, щоб ескортниця. Даруйте! Товариші, дорогі! Я багатодітна мати, у мене 4 дітей і вже 5 років, як бабуся", - написала актриса.
# маріяшукшіна Коли я сьогодні прочитала, що жовта преса записала мене в Ескортниці, я трохи з кадру не випала)) Гумор - це, звичайно, прекрасно, але, коли читаєш подібну нісенітницю, серце стискається від того рівня непрофесіоналізму, який з'їв сучасну журналістику! Ні, я, звичайно, до всього вже звикла, жовта преса і жовті канали на ТБ не шкодують свого ефірного часу, обливаючи мене брудом вже більше 20 років, причому напруження зростає прямо пропорційно моєї артистичної популярності! Але, щоб ескортниця ...)) Даруйте! Товариші, дорогі! Я багатодітна мати, у мене 4 (четверо) дітей і вже 5 років, як бабуся! Я працюю день і ніч! Уточнюю для ЖП: працюю на кіно- і теле- виробництві, а тепер ще й з великим успіхом в театрі! Ви, взагалі, про що?! ?? PS: фото зі знімального майданчика "Старі кадри" додаються!))) # Желтаяпресса # відстій
instagram.com/shukshina_maria
Як рані писав OBOZREVATEL, актриса Наталя Рудова звинуватила телеведучого Андрія Малахова в наклепі через випуск програми "Прямий ефір" про ескортниць. За її словами, творці ток-шоу обманом взяли інтерв'ю у її директора.
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