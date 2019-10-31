"Я вже 5 років бабуся!" Малахов розлютив відому актрису звинуваченнями в ескорті

52-річна російська актриса Марія Шукшина обрушилася з критикою на програму Андрія Малахова. Актриса емоційно підтримала свою колегу Наталю Рудову, яку звинуватили в наданні ескорт-послуг.

Своє невдоволення артистка висловила в соціальній мережі Instagram.

"Я сьогодні прочитала, що жовта преса записала мене в Ескортниці, я трохи з кадру не випала. Ні, я, звичайно, до всього вже звикла, жовта преса і жовті канали на ТБ не шкодують свого ефірного часу, обливаючи мене брудом вже більше 20 років, причому напруження зростає прямо пропорційно моїй артистичній популярності! Але, щоб ескортниця. Даруйте! Товариші, дорогі! Я багатодітна мати, у мене 4 дітей і вже 5 років, як бабуся", - написала актриса.

instagram.com/shukshina_maria

Як рані писав OBOZREVATEL, актриса Наталя Рудова звинуватила телеведучого Андрія Малахова в наклепі через випуск програми "Прямий ефір" про ескортниць. За її словами, творці ток-шоу обманом взяли інтерв'ю у її директора.

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