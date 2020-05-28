"Я втратила гроші!" Єфросиніна розповіла, як її "кинула" Полякова

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як співачка Оля Полякова не прийшла до неї на заздалегідь погоджене інтерв'ю.

Так, за словами зірки, Оля скасувала його в останній момент і через це телеведуча втратила великі гроші. Про це Єфросиніна повідомила в інтерв'ю програми "Ходят слухи", яка виходить на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Оля Полякова і Маша Єфросиніна

"Записали гостя. Сидимо, чекаємо. Дивлюся, наш продюсер – білого кольору, вона починає носитися. Я відчуваю, що у нас д*па. Ми закінчуємо інтерв'ю, проводжаємо гостя і я чую, як вона довго з кимось розмовляє і кричить. В результаті з'ясовується, що продюсер розмовляла з менеджером Полякової й Оля йому сказала, що не готова їхати на інтерв'ю. Потім ми все звернули, я втратила гроші – я плачу за локації, плачу операторам..." – розповіла Єфросиніна.

Телеведуча також додала, що якби це була інша людина, а не Оля – вона б "закінчила відносини назавжди".

Маша Єфросиніна Скріншот з відео

"Але це Оля. Її треба знати. Це людина – роботяга. І все, чим вона компенсує собі це гарування – це перепади настрою. Я їх бачила. Це трапився той самий варіант. Якби це був хтось інший, я б зателефонувала й ці стосунки закінчила назавжди", – підкреслила Єфросиніна.

За словами зірки, вже після цієї ситуації, під час карантину вона отримала запрошення від Полякової стати гостею прямого ефіру на її сторінці в Instagram. Це дуже здивувало Єфросиніну.

Оля Полякова і Маша Єфросиніна

"І ось тут, звичайно, я аплодую стоячи Оле. Я була шокована. Я сиділа і розуміла – браво, Оля! Я хочу так уміти", – зізналася Єфросиніна.

До речі, після прямого ефіру Полякова подзвонила Єфросиніній та попросила вибачення. Зараз вони домовляються про нове інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Квартал 95" висміяв співачку Олю Полякову за те, що вона вирішила на карантині заробляти відеопривітаннями.