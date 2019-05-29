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"Я виходжу заміж": Тодоренко розбурхала мережу заявою

1.8тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку нещодавно запідозрили у другій вагітності, розбурхала шанувальників заявою про весілля. Артистка поділилася з шанувальниками важливою новиною — незабаром вона виходить заміж.

Так, незважаючи на те, що Тодоренко і батько її сина музикант Влад Топалов офіційно в шлюбі, подружжя планує зробити ще одну урочистість. Про це артистка розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

instagram.com/reginatodorenko

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"Так! Так! Так! Я виходжу заміж! Офіційно ми одружилися ще в жовтні, а зараз ми готуємося до великої урочистості!", — написала Тодоренко.

Шанувальники Тодоренко були здивувалися такому рішенню подружжя.

"У чому прикол народити дитину, а потім одружуватися?", Чому спочатку живуть разом, народжують дітей, а тільки потім весілля грають", "Хто наречений?", "Я думала ви вже одружилися", "Так ти ж заміжня", "А Влад знає?", - пишуть в мережі.

"Я виходжу заміж": Тодоренко розбурхала мережу заявою
"Я виходжу заміж": Тодоренко розбурхала мережу заявою
"Я виходжу заміж": Тодоренко розбурхала мережу заявою
"Я виходжу заміж": Тодоренко розбурхала мережу заявою
"Я виходжу заміж": Тодоренко розбурхала мережу заявою

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами і апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Багато шанувальники Регіни зазначили, що на фотографії є занадто багато фотошопу і артистка виглядає неприродно.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі новини по темі "весілля" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
весілля
Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
Місце
Росія
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