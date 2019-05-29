"Я виходжу заміж": Тодоренко розбурхала мережу заявою

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку нещодавно запідозрили у другій вагітності, розбурхала шанувальників заявою про весілля. Артистка поділилася з шанувальниками важливою новиною — незабаром вона виходить заміж.

Так, незважаючи на те, що Тодоренко і батько її сина музикант Влад Топалов офіційно в шлюбі, подружжя планує зробити ще одну урочистість. Про це артистка розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Регіна Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

"Так! Так! Так! Я виходжу заміж! Офіційно ми одружилися ще в жовтні, а зараз ми готуємося до великої урочистості!", — написала Тодоренко.

Шанувальники Тодоренко були здивувалися такому рішенню подружжя.

"У чому прикол народити дитину, а потім одружуватися?", Чому спочатку живуть разом, народжують дітей, а тільки потім весілля грають", "Хто наречений?", "Я думала ви вже одружилися", "Так ти ж заміжня", "А Влад знає?", - пишуть в мережі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами і апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Багато шанувальники Регіни зазначили, що на фотографії є занадто багато фотошопу і артистка виглядає неприродно.

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