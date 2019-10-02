Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 21:27
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Я відмовляюся!" У мережі показали затримання Бочкарьової з кокаїном

2.7т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося нове відео із затриманням російської актриси, зірки серіалу "Щасливі разом" Наталії Бочкарьової.

Відповідний ролик оприлюднено на Telegram-канал Mash, де вкотре довели, що артистку дійсно зловили на транспортуванні наркотиків (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Тут з'явилося нове відео із затриманою за веселий порошок Наталією Бочкарьовою. Вона спокійна, вона відмовляється від огляду, вона знає, що все буде добре", – йдеться в описі.

Затримання Бочкарьової з наркотиками

Затримання Бочкарьової з наркотиками

Кадр із відео

Новини
"Вживають ла*но!" Водонаєва відреагувала на скандал із наркотиками довкола Бочкарьової

На відео відображено момент, коли московські інспектори зачитують актрисі протокол при понятих. На пропозицію пройти медичний огляд на стан сп'яніння вона чітко повторює, киваючи головою: "Я відмовляюся".

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

instagram / natalia_bochkareva_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася інформація про затримання Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.

Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія Москва
Теги
шоу-бизнес скандали наркотики
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну нюхает и нюхает,сейчас все артисты нюхают)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel