"Я відмовляюся!" У мережі показали затримання Бочкарьової з кокаїном

У мережі з'явилося нове відео із затриманням російської актриси, зірки серіалу "Щасливі разом" Наталії Бочкарьової.

Відповідний ролик оприлюднено на Telegram-канал Mash, де вкотре довели, що артистку дійсно зловили на транспортуванні наркотиків (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Тут з'явилося нове відео із затриманою за веселий порошок Наталією Бочкарьовою. Вона спокійна, вона відмовляється від огляду, вона знає, що все буде добре", – йдеться в описі.

Затримання Бочкарьової з наркотиками Кадр із відео

На відео відображено момент, коли московські інспектори зачитують актрисі протокол при понятих. На пропозицію пройти медичний огляд на стан сп'яніння вона чітко повторює, киваючи головою: "Я відмовляюся".

Наталя Бочкарьова instagram / natalia_bochkareva_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася інформація про затримання Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.

Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.

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