"Я відбираю свій голос!" Учасник "Голос країни" розлютив Балана: що трапилося

23-річний учасник Владислав Семенов з Києва розлютив співака Дана Балана під час третього ефіру "Голос країни-10" своєю заявою про те, що він екосексуал.

Так, хлопець зізнався, що йому не все одно, якою буде наша природа через 20 років, і він сподівається з великої сцени доносити до людей ідею турботи про навколишній світ.

"Мені не все одно, якою буде наша природа через 20 років. Я намагаюся максимально виключити пластик, поліетилен, все те, що засмічує нашу планету".

Для свого виступу учасник обрав пісню "Dancing on my own" виконавця Сalum Sсot, і розвернув до себе Дана Балана, Тіну Кароль і Monatik.

Втім, незабаром Балан вирішив забрати назад свій голос. Зокрема, артиста обурило те, що Владислав називає себе екосексуалом:

"А до чого тут секс? Дуже важливо, коли ти розумієш свою мету, називати це правильним ім'ям. А якщо ти використовуєш "секс", то поясни це. Коли я розумію, що людина просто кидається словами модними, і не розуміє про що мова, я відбираю свій голос".

Однак інші тренери підтримали Владислава. І в результаті учасник приєднався до команди Monatik.

