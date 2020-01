"Я в сльозах, вона настільки емоційна": Біллі Айліш вразила сильним виступом на "Греммі". Відео

Популярна американська співачка Біллі Айліш, яка стала головною переможницею премії "Греммі-2020", вразила сильним виступом на церемонії.

Так, 18-річна артистка виконала пісню "When The Party's Over" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Біллі Айліш заспівала на "Греммі"

Біллі Айліш з піснею "When The Party's Over"

Зазначимо, що шанувальники були у захваті від виступу Айліш. У мережі написали, що він "дуже емоційний", а також почали вітати знаменитість із численними перемогами.

Біллі Айліш

"Вона така талановита. Її голос, її сценічний образ, її емоції", "Факт, що вона виконала це і виграла п'ять "Греммі" у 18 років, є просто неймовірним! Продовжуй, Біллі, ми любимо тебе", "Я в сльозах, намагаючись зрозуміти, як вона співає з такою кількістю емоцій. Ця дівчина приголомшлива, я бажаю їй тільки найкращого", – написали люди.

Нагадаємо, що Біллі Айліш отримала п'ять основних премій "Греммі": "Пісня року" ("Bad Guy"), "Найкраща нова артистка", "Запис року", "Альбом року" ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?") і "Найкращий попальбомом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська піаністка українського походження Надія Шпаченко виграла "Греммі-2020" в категорії "Найкращий збірник класичної музики".

