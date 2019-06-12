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"Я тр*хнула рак!" Притула розповів про відверту розмову із Соколовою

25.5тЧитати матеріал російською

Український шоумен Сергій Притула поділився подробицями своєї відвертої розмови із телеведучою Яніною Соколовою, якій вдалося перемогти онкозахворювання.

"Сєрий, я тр*хнула рак. І зараз я хочу всім розповісти, як погано з ним жити, як психологічно, так і медично. І що потрібно робити, щоб вийти переможцем у цій боротьбі", — передав він її слова на своїй сторінці у Facebook.

При цьому Притула розповів, що його батько помер від раку.

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Сергій Притула та Яніна Соколова

Сергій Притула та Яніна Соколова

Facebook Сергія Притули

"Він "згорів" дуже швидко. За місяць. Біль у спині списувався на постійне перебування за кермом, а кашель на щось тимчасове. А потім прийшли ті жахливі аналізи. Остання стадія плюс саркома на хребет. Ми робили все можливе і неможливе, але чудес не буває. Якби онко було діагностоване раніше... Якби у покоління моїх батьків було заведене регулярне обстеження, як норма життя, а не тоді, коли "припече"... Якби, якби, якби..." — написав він.

На думку Притули, після виходу у прокат фільму Соколової про боротьбу із раком у багатьох з'явиться бажання пройти обстеження, на яке вічно бракує часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова, яка зізналася, що пережила тривалу боротьбу із раком, розповіла про страшні стереотипи про цю хворобу в українському суспільстві.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Сергій ПритулаЯніна Соколова
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
сявка, как она есть
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Каменских Алинка
Каменских Алинка
Мoя иcкренняя 6лaгoдарнoсть тeм, кто покaзал мне сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/o16rvp0 Пpоcтo пpoйдя простой oпрос получила почти полугoдoвyю заpплату)) Пoльзуйтеcь, пока eщe еcть возможнoсть=)
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Рак мозга, судя по всему. В результате траханья от него практически ничего не осталось.
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