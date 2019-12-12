"Я такого не казала!" Брежнєва виправдалася за скандальне висловлювання про Україну

Віра Брежнєва, яка живе й працює в Росії, виправдалася за своє висловлювання, що вона не є українською співачкою.

Відповідний коментар вона дала під час інтерв'ю на програмі "Макаревна" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я такого не казала. Я назвала себе "людиною світу". Моя музика не має кордонів. Я з 2002 року гастролюю у всіх країнах і не обмежуюся однією країною. Те, що це деяких людей засмутило, тому що вони неправильно почули", – виправдалася Брежнєва.

Брежнєва в інтерв'ю "Макаревна" Кадр з відео

Вона зазначила, що українці – дуже талановита нація, що проявляється в різних сферах, не тільки в шоу-бізнесі.

"Мені здається, це інша енергія абсолютно, це стосується не тільки шоу-бізнесу. Це стосується багатьох факторів, я багато зустрічаю по світу, і в Росії в тому числі, дуже талановитих, професійних та глибоких особистостей з України. Все одно люди намагаються розділити. Ми, як музиканти, повинні об'єднувати людей, і у нас це виходить, як би негативно деякі не були налаштовані", – підсумувала Брежнєва.

Брежнєва виправдалася за висловлювання, що не є українською співачкою кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєва в інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатія Манучо" сказала, що ніколи не була українською співачкою, оскільки не брала участі в жодній "Пісні року". Це викликало скандал у мережі. Після цієї заяви користувачі масово критикували її за відверті вбрання.

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