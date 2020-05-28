"Я так плакала!" Єфросиніна розповіла, як переживала через анексію Криму

Анна Міхно люди 15:17, 28.05.2020

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка народилася в Керчі, зізналася, що дуже переживала, коли дізналася про анексію Криму.

Про це знаменитість розповіла в новому інтерв'ю для шоу "Ходять чутки" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Маша Єфросиніна
Instagram @mashaefrosinina

Так, Єфросиніна згадує, що, коли дізналася про анексію, вона була на третьому місяці вагітності.

"Коли анексували Крим – я плакала. Я була вагітна, на третьому місяці. Ми були тоді у друзів за містом. Я пам'ятаю сиділа й дивилася новини в телефоні про те, що Крим окупований. І я так ридала! У мене було відчуття, що у мене забрали рідну людину. Я так плакала тільки на похоронах батька. Потім я ходила на всі ток-шоу, висловлювалася, ми з Джамалою кричали про це. Я не змогла поїхати до тата на могилу в Керчі, друзі мені сказали: "Тебе не пустять, а ще краще – закриють. Подумай про сина, ти вагітна". Я не була ні разу в Криму за період анексії...", – згадує Маша.

Маша Єфросиніна
кадр з відео

"Я віддаю собі звіт, чому люди на цьому референдумі, а я досі вважаю його підставним і фейковим, так проголосували. Керч проголосовув 98%. Це й було причиною моїх ридань", – додала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна
кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Маша Єфросиніна жорстко висловилася про українців, які порушують карантин.

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