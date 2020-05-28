"Я так плакала!" Єфросиніна розповіла, як переживала через анексію Криму
Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка народилася в Керчі, зізналася, що дуже переживала, коли дізналася про анексію Криму.
Про це знаменитість розповіла в новому інтерв'ю для шоу "Ходять чутки" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Так, Єфросиніна згадує, що, коли дізналася про анексію, вона була на третьому місяці вагітності.
"Коли анексували Крим – я плакала. Я була вагітна, на третьому місяці. Ми були тоді у друзів за містом. Я пам'ятаю сиділа й дивилася новини в телефоні про те, що Крим окупований. І я так ридала! У мене було відчуття, що у мене забрали рідну людину. Я так плакала тільки на похоронах батька. Потім я ходила на всі ток-шоу, висловлювалася, ми з Джамалою кричали про це. Я не змогла поїхати до тата на могилу в Керчі, друзі мені сказали: "Тебе не пустять, а ще краще – закриють. Подумай про сина, ти вагітна". Я не була ні разу в Криму за період анексії...", – згадує Маша.
"Я віддаю собі звіт, чому люди на цьому референдумі, а я досі вважаю його підставним і фейковим, так проголосували. Керч проголосовув 98%. Це й було причиною моїх ридань", – додала Єфросиніна.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Маша Єфросиніна жорстко висловилася про українців, які порушують карантин.