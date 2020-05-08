"Я страшний як чорт": постарілий Губін розповів про свій стан здоров'я

Зірка 90-х Андрій Губін розповів про стан здоров'я та прокоментував своє фото з дня народження, яке викликало бурхливі обговорення в мережі.

Так, у коментарі виданню Starhit 46-річний артист зізнався, що відчуває себе краще, ніж виглядає.

Андрій Губін kp.ru

"Та я страшний як чорт, але все ж я з тих, хто за тиждень проїжджає на велосипеді 100 км. Коли будете робити стільки ж, вам прийде думка, що зі мною все не так вже й погано. До того ж на фото втомлений – з п'ятої ранку на ногах, безсоння. Загалом відчуваю себе краще, ніж виглядаю. Намагаюся більше займатися спортом, щоб тестувати свій стан", – заявив Губін.

Андрій Губін Instagram @_gubin_andrey_official

Також артист прокоментував чутки про повернення на сцену:

"Поки ми тільки записуємо нові композиції, і в даній ситуації це для мене важливіше, ніж гастролі. Але, навіть якщо я буду горбатий і кульгавий, зможу зробити такий музичний номер, що соромно не буде і діти від страху не заплачуть".

Андрій Губін ria.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Губін таємно покинув Росію зі своєю нареченою.