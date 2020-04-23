"Я шокований!" 6-річна Ліза вразила Галкіна своїми знаннями

Російський шоумен Максим Галкін зізнався, що його шокували знання шестирічної дочки Лізи.

Так, відповідний ролик телеведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Максим Галкін з дочкою Лізою Instagram @maxgalkinru

У ролику Галкін показав розмову з Лізою. Зокрема, шоумен запитав у своєї дочки, чи знає вона художників. У відповідь на запитання батька, дівчинка почала перераховувати прізвища живописців, яких знає:

"Шишкін, Полєнов, Сєров, Айвазовський, Васнєцов, Врубель, Саврасов, Клод Моне. Клод Моне – це "Ставок з лататтям".

Судячи з усього, знання Лізи вразили Галкіна. У підписі до публікації шоумен написав:

"Я шокований, реально не знав, що вона це знає".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін не випускає свою дружину, співачку Аллу Пугачову з замку в селі Грязь через коронавірус.

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