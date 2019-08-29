"Я що, Попка-дурень?" Тищенко жорстко пройшовся по "Ревізору"

Відомий ресторатор, шоумен і народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко розкритикував програму "Ревізор".

У відповідь на запитання журналістів він розповів про неефективність проекту (щоб подивитися відео OBOZREVATEL, проскрольте до кінця сторінки).

Тищенко розкритикував "Ревізор"

"У мене є намір зробити таку а-ля "ревізорську" програму, яка не тільки б говорила, як треба робити, а ще й стежила, що це виконується", – поділився він планами.

За словами Тищенка, це буде "дійсно "Ревізор". Він також розповів, що саме через це пішов із відомої програми.

Микола Тищенко розкритикував "Ревізор"

"Тому що "Ревізор" вже не відповідав моїм поглядам. Це були такі собі балачки. Прийшов, розповів, люди на це подивилися, але нічого не змінюється в Україні. А навіщо мені говорити? Я що, Попка-дурень?! Я хочу змінювати. Тому з "Ревізором" ми "па-па". Є у мене з командою "Ревізор" пропозиція зробити щось таке, що б дійсно працювало, і дійсно стимулювало якісь певні результати", – додав він.

Раніше OBOZREVATEL запропонував читачам дізнатися, ким же є Микола Тищенко, і яке у нього було скандальне минуле.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал