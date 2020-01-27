"Я щиро жалкую": тренери довели учасницю "Голосу Країни" до сліз

Під час другого ефіру шоу "Голос Країни" тренери довели одну з учасниць до сліз. Так, Ольга Старушевич виконала пісню групиурту KAZKA "Свята", але зоряні наставники не повернулися до неї.

Старушевич настільки засмутилася, що розплакалася прямо на сцені. Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Ви дуже хороша співачка. Ми просимо вибачення за те, що ми такі жадібні на натискання на кнопку. Я зараз щиро шкодую, що не повернувся до вас, тому що ви дуже цікава", - сказав Монатік.

"Насправді я щаслива і я вдячна вам за те, що я сьогодні тут. Я плачу завжди, з самого дитинства. Я плачу. Завжди плачу, навіть коли я щаслива. Я вдячна вам за цю можливість і я не буду приховувати, що хотіла пройти", - сказала сама Старушевич.

Скріншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця другого ефіру шоу "Голос Країни" Крістіна Карабанова приревнувала Дана Балана до співачки Тіни Кароль.

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