"Я щаслива!" Ротару висловилася про концерт в Росії

Українська співачка Софія Ротару, яку недавно зацькували за виступ на "Пісні року" в Москві, поділилася враженнями після концерту в РФ.
Так, артистка засвітилася на фестивалі "Легенди "Ретро FM" в Москві. Про це повідомляє П'ятий канал.
"Ось воно щастя з моїми глядачами! Незрівнянний концерт! Я щаслива, як ніколи!" - заявила артистка.
Зазначається, що Ротару не вийшла до преси і поїхала в супроводі охорони з московського концертного майданчика "Мегаспорт".
Разом з нею в цей день на сцені виступили російські артисти, які відзначилися своїми антиукраїнськими висловлюваннями, а також виступами в анексованому Криму.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану.
Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь в зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM".
У Росії накинулися на Ротару, звинувативши в бажанні заробити грошей.
Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО.
Однак, коли Ротару все-таки приїхала в Росію для участі в "Пісні року", в мережі негативно поставилися до її виступу, назвавши співачку зрадницею.
Заступитися за артистку вирішив Микола Басков. Співак попросив людей подумати про здоров'я Ротару, а також заявив, що зірка завжди була поза політикою.
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