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15 грудня • оновлено в 13:41
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"Я щаслива!" Ротару висловилася про концерт в Росії

1.6т
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Українська співачка Софія Ротару, яку недавно зацькували за виступ на "Пісні року" в Москві, поділилася враженнями після концерту в РФ.

Так, артистка засвітилася на фестивалі "Легенди "Ретро FM" в Москві. Про це повідомляє П'ятий канал.

"Я щаслива!" Ротару висловилася про концерт в Росії
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На росТБ з пісні "Бі-2" вирізали слово "протести". Відео та оригінальний текст
"Ось воно щастя з моїми глядачами! Незрівнянний концерт! Я щаслива, як ніколи!" - заявила артистка.

Зазначається, що Ротару не вийшла до преси і поїхала в супроводі охорони з московського концертного майданчика "Мегаспорт".

Разом з нею в цей день на сцені виступили російські артисти, які відзначилися своїми антиукраїнськими висловлюваннями, а також виступами в анексованому Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Софія Ротару
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Звон Владимир
Звон Владимир
У нашей украинской гордости в Ялте в самом крутом месте- в начале набережной вилла. И как она должна себя вести?
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