"Я щаслива!" Ротару висловилася про концерт в Росії

Українська співачка Софія Ротару, яку недавно зацькували за виступ на "Пісні року" в Москві, поділилася враженнями після концерту в РФ.

Так, артистка засвітилася на фестивалі "Легенди "Ретро FM" в Москві. Про це повідомляє П'ятий канал.

"Ось воно щастя з моїми глядачами! Незрівнянний концерт! Я щаслива, як ніколи!" - заявила артистка.

Зазначається, що Ротару не вийшла до преси і поїхала в супроводі охорони з московського концертного майданчика "Мегаспорт".

Разом з нею в цей день на сцені виступили російські артисти, які відзначилися своїми антиукраїнськими висловлюваннями, а також виступами в анексованому Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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