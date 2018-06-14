"Я росіянин і пишаюся цим!" Український продюсер потрапив у скандал через ЧС-2018

Екс-продюсер і колишній громадянський чоловік одіозної український співачки Ані Лорак Юрій Фальоса потрапив у гучний скандал через чемпіонату світу з футболу. Спочатку він похвалився в Facebook квитком на ЧС-2018 у Росії, а коли на нього масово обрушилися з критикою, видалив пост із фотографією і назвав себе росіянином.

"Я ненавиджу грубість і хамство, а від окремих "товаришів" воно лилося рікою... Це головна причина видалення поста. Моя позиція незмінна. Я народився в Радянському Союзі, на Уралі, я росіянин і пишаюся цим!" - написав Фальоса в соцмережі (щоб подивитися фото Фальоси з Ані Лорак, доскрольте до кінця сторінки).

Продюсера обурила реакція підписників на його намір відвідати країну-агресора, яка розв'язала війну проти України. Фальоса виступив проти політизації спорту і за допомогою нецензурної лексики спробував пояснити свою позицію.

Facebook Юрія Фальоси

"Я ненавиджу г*внюків -політиків і депутатів, що мають по 3-4 паспорти, які обікрали країну, обманюють на кожному кроці і диктують нам умови виживання. Ненавиджу продажних у*бків-журналістів, суддів, поліцейських. Як музикант я не визнаю диктат - що слухати, що і де співати, як співати, з ким і якою мовою! Як спортсмен я проти політизації спорту, принизливих вимог відмовлятися від олімпіади, чемпіонатів та інших змагань... Чому мені хтось повинен забороняти бути присутнім на історичних матчах чи дивитися футбол, неважливо де і з ким?" - зірвався Фальоса.

При цьому екс-продюсер Лорак назвав події на Донбасі "зрадою і приниженням народу", а також "наживою політиків і олігархів".

Ані Лорак і Юрій Фальоса tochka.net

Емоційний пост Фальоси не залишився непоміченим. Користувачі мережі нагадали продюсеру про десятки тисяч загиблих на сході України від російської зброї, а також побажали йому залишитися в РФ назавжди.

"Юра... Мій найкращий друг загинув на фронті в 2015. Знав чотири мови, мав суперроботи (до війни, до речі, в Москві), залишив 4 дітей і красуню-дружину... І все це не заради політиків, а за країну, справедливість на боці Добра. Це війна світлих сил з темними. Просто тут кожен повинен визначитися, на чиєму він боці", - звернувся до Фальоси його знайомий Dimitri Vasylev.

"Я народилася в Україні за радянської влади! Те, що російською зброєю вбивають моїх співвітчизників, теж історичний факт, який для мене переважує історичний факт футболу", - написала користувачка Egevika Pan.

"На Донбасі не Путін вбиває українців на своїй землі, а російський народ, який радий служити диктатору. А Україна намагається захистити себе і втрачає кращих синів. І тут перебувають ті, хто переконали себе і намагаються переконати інших наївних, що це просто чиясь гра і нас не стосується. Напевно, так само виправдовувалися ті, хто їхали на олімпіаду до Гітлера. Це ж тільки спорт... Підсумок - десятки мільйонів жертв ", - додав Олексій Малайний.

Українці також розкритикували продюсера за марнослів'я і неготовність запропонувати вихід із "кризи, що склалася в Україні".

"Я проти... Я за... Всі козли... Я в пальто... А по справі що?" - вдало відзначила журналістка Лиса Павлова.

"Ви народили хоч одного професіонала? Лорак не рахується", "А конкретніше, прізвища кандидатур? Якщо ні, то це гнилий п*здьож зрадо*ба і "радянського офіцера", який давав присягу неіснуючій країні" , - дорікнули його підписники.

Ані Лорак і Юрій Фальоса

Ані Лорак і Юрій Фальоса

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