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"Я прощала": екс-солістка "Серебра" шокувала подробицями особистого життя

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Екс-учасниця гурту "Серебро" Ольга Серябкіна, яка нещодавно зізналася в інтимі з колишньою колегою по гурту Оленою Темниковою, розповіла про те, що одного разу вона змогла пробачити зраду.

Про це вона написала в Instagram, опублікувавши кілька еротичних фото без білизни в ліжку.

"Чи можна пробачити зраду? Скажу чесно, один раз я прощала ... З однієї простої причини. Кожна людина може помилитися. І якщо вона реально шкодує, то можна дати ій другий шанс. Але тут є важливий момент. Пробачити зраду – значить реально пробачити. Це дуже складно ... відпустити ситуацію, забути її і більше не повертатися до неї. Ніколи - це головне правило", - вважає Серябкіна.

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Чи можна пробачити зраду ?? Скажу чесно, один раз я прощала ... З однієї простої причини. Кожна людина може помилитися 💔 І якщо він реально шкодує, то можна дати йому другий шанс. Але тут є важливий момент. Пробачити зраду – значить реально пробачити. Це дуже складно ... відпустити ситуацію, забути її і більше не повертатися до неї. Ніколи ❌ Це головне правило. Тому перш ніж продовжувати відносини ... потрібно зрозуміти, чи зможете ви забути і пробачити? Не сказати "я прощаю", а потім думати про це перед сном кожен день. Ні в якому разі, які б сварки у вас не були в майбутньому – ніколи не згадувати про зраду. Інакше це треш, кожен раз при нагоді нагадувати факт зради. Тому, в цьому випадку, потрібно ставити знак рівності між пробачили і забули. Мені здається, що це єдина можливість зберегти відносини 🔗 Але я не кажу, що всім поголовно потрібно прощати зради. Все дуже сильно залежить від ситуації. І є зрада-помилка, про яку я говорила трохи вище. А є випадки, які, на мою думку, не мають прощення. Наприклад, тривала зрада. Коли протягом кількох місяців або навіть років, вас зраджують ... Брешуть, приховують факти, ховаються 😬 Що стосується спілкування в листування, флірті ... 💦📝 Тут складніше. Багато хто не вважають це за зраду. А хтось, навпаки, категорично проти. Що ви думаєте з цього приводу? Взагалі, що для вас зрада? Чи змогли б пробачити? Пишіть в коментах !! #molly

Публікація від MOLLY | Ольга Серябкіна (@serebro_official)

"Перш ніж продовжувати відносини ... потрібно зрозуміти, чи зможете ви забути і пробачити? Не сказати "я прощаю", а потім думати про це перед сном кожен день. Ні в якому разі, які б сварки у вас не були в майбутньому – ніколи не згадувати про зраду. Інакше це треш, кожен раз при нагоді нагадувати факт зради ", - порадила співачка.

Серябкіна не написала про кого йде мова, можливо і про Темникову

Серябкіна не написала про кого йде мова, можливо і про Темникову

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При цьому Серябкіна, вважає, що не потрібно всім поголовно прощати зради, адже все залежить від ситуації.

"Є зрада-помилка, а є випадки, які, на мою думку, не мають прощення. Наприклад, тривала зрада. Коли протягом кількох місяців або навіть років, вас зраджують", - пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Серябкіна розповіла про роман з Оленою Темниковою. Таким чином вона відповіла на чутки, які розпустила колишня коханка, що зустрічалася з продюсером колективу Максимом Фадєєвим.

Що примітно, Серябкіна постійно намагається привернути увагу публіки до своєї творчості відвертими, а періодично і вульгарними фотосесіями. Нещодавно вона спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні.

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