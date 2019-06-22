"Я повинен триматися": відомий в Росії репер захворів на рак

Відомий російський репер Саша Скул проходить курс агресивної хіміотерапії і бореться з онкологічним захворюванням, у музиканта діагностований рак лімфатичної системи.

Про стан свого здоров'я музикант постійно пише в Instagram. "Битва буде важкою і безперервною протягом півроку точно. Лімфома агресивна, хіміотерапія, відповідно, теж. Добре, що я не один, ви поруч, і тому не можу собі дозволити дати слабину, а тим більше опустити руки. Напевно, чим важче битва, тим вища нагорода", - поділився Саша Скул.

Зараз артист ходить в марлевій масці. Сам Скул каже, що виглядає не дуже і схуд. Через хіміотерапію у нього почало випадати волосся, він пише, що планує поголитися до наступного сеансу.

Музикант переживає за близьких людей, яким доводиться бачити його після хімії, але при цьому каже, що один він не впорається. "Серце кров'ю обливається через кохану Лізу і матусю. Мій стан після хімії бачити в першу чергу їм, возити на інвалідному візку, жити в сумній лікарні, поки погано-бідно прийду в себе. Я повинен триматися, повинен впоратися", - додав репер.

Тагір Маджулов, більше відомий як репер Саша Скул, став популярним після виходу в минулому році альбому "Пісні про вас". Артист є учасником колективу "Бухенвальд Флава" і баттл-проекту "Версус".

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