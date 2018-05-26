"Я поранений, може і вбитий": Шнуров написав вірш про розлучення

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров написав вірш у зв'язку з розлученням зі своєю дружиною Матільдою.

Відповідну публікацію він зробив в своєму Instagram, надавши підписникам можливість поспівчувати сімейній драмі.

"Нехай зараз мені боляче дуже. Я поранений, може і вбитий. І кров сочиться між рядків.Уельбек? Флешбеки? Або кульбіт? Я радий тому, що яскраво, сочно. Помилки немає, я не врахую. Мені є, що пригадати цієї ночі. Я * свою мрію. винен? Або не винен? Хотів, **, ** долю? Будь-який баран місцями овен. Ні. Я долю не **. Я є - хто є. і хоч ти трісни, Одягни, помий і причеши. Доведеться відповідати за пісні, за танці і розбрат душі. Не сумнівайтеся, я відповім. То холодно, то гаряче. Ось ніч пройшла і відразу вечір. Мені життя викочує рахунок", - написав Шнуров.

Користувачі відзначили, що Матильда і лідер "Ленінград" були дуже колоритною парою.

"Шкода, дуже шкода. Колоритна пара. Як багато псує звичайна людська заздрість", - написали підписники.

"Складно бути генієм. Ще складніше бути поруч з генієм", - відзначили в мережі.

"У мрії завжди свої плани. І вони ніколи не сходяться з нашими. На те вона мрія", - відповіли на вірш Шнурову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шнуров повідомив про розлучення з дружиною, з якою вони прожили 11 років, 25 травня. Його друг Стас Барецький розповів про можливу причину розриву.