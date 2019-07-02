ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/люди

"Я пішла в монастир!" Камінська зробила несподіване зізнання після розлучення. Відео

2.2тЧитати матеріал російською

Відома українська співачка Слава Камінська зізналася, що пішла в монастир після офіційного розлучення зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Відповідними відео вона поділилася в своєму сторіс в Instagram (щоб подивитися ролики, проскрольте до кінця сторінки).

Слава Камінська

Слава Камінська

instagram.com/babaslavka/

Зокрема, Камінська вирушила до Свято-Успенського Одеського Патріаршого монастиря – православний чоловічий монастир на честь Успіння Пресвятої Богородиці в Одеської єпархії. Вона спочатку показала вивіску, на якій чітко видно назву.

Слава Камінська показала вивіску

Слава Камінська показала вивіску

Сторіс / Instagram

Новини
Пафосна витівка Пугачової на вокзалі: скандал отримав продовження

Пізніше співачка увійшла всередину і показала, як там усе виглядає. Навіть похвалилася, що на столі стояла малина.

"Я в монастирі, в Одесі. Якесь неймовірне місце. Так, я пішла в монастир", – зізналася Камінська.

Камінська біля готелю для паломників

Камінська біля готелю для паломників

Сторіс / Instagram

Що примітно, до чоловічого монастиря вона вирушила без макіяжу і в простому одязі. Усередині готелю для паломників вона показала розкішний інтер'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шанувальники солістки українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської масово обговорюють її розлучення з хірургом Едгаром, адже пара довгий час вважалася зразковою в світі шоубізу.

Нагадаємо, інформація про розлучення Слави й Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання з приводу розірвання шлюбу заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

На перше засідання суду прийшов тільки адвокат чоловіка співачки. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
слава Камінська
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
видеошоу-бизнесрозлучення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
4
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel