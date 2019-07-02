"Я пішла в монастир!" Камінська зробила несподіване зізнання після розлучення. Відео

Відома українська співачка Слава Камінська зізналася, що пішла в монастир після офіційного розлучення зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Відповідними відео вона поділилася в своєму сторіс в Instagram (щоб подивитися ролики, проскрольте до кінця сторінки).

Слава Камінська instagram.com/babaslavka/

Зокрема, Камінська вирушила до Свято-Успенського Одеського Патріаршого монастиря – православний чоловічий монастир на честь Успіння Пресвятої Богородиці в Одеської єпархії. Вона спочатку показала вивіску, на якій чітко видно назву.

Слава Камінська показала вивіску Сторіс / Instagram

Пізніше співачка увійшла всередину і показала, як там усе виглядає. Навіть похвалилася, що на столі стояла малина.

"Я в монастирі, в Одесі. Якесь неймовірне місце. Так, я пішла в монастир", – зізналася Камінська.

Камінська біля готелю для паломників Сторіс / Instagram

Що примітно, до чоловічого монастиря вона вирушила без макіяжу і в простому одязі. Усередині готелю для паломників вона показала розкішний інтер'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шанувальники солістки українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської масово обговорюють її розлучення з хірургом Едгаром, адже пара довгий час вважалася зразковою в світі шоубізу.

Нагадаємо, інформація про розлучення Слави й Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання з приводу розірвання шлюбу заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

На перше засідання суду прийшов тільки адвокат чоловіка співачки. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися.

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