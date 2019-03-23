"Я офігіла": скандальна Чичеріна відповіла на звинувачення СБУ

Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка є палкою прихильницею терористів "Л/ДНР", відповіла Службі безпеки України.

Так, вона заявила, що була шокована тим, що її оголосили в розшук всього за "декілька пісень". Таку думку вона висловила в передачі "ПоТок" зі Стасом Натанзоновим (відео дивіться нижче).

"Вони оголосили мене в розшук, ну нічого собі. Це нормальним вважається, називати мене злочинницею, терористкою за те, що я співаю пісні? Куди котиться світ? Зараз-то мені все одно і навіть почало подобатися це, але спочатку я офігіла", — прокоментувала Чичеріна.

Юлія Чичеріна Фото: ivona.bigmir.net

Також вона додала, що не вважає, що через таке рішення влади, вона втратила свою популярність в Україні.

"Я думаю, що дуже популярна зараз в Україні, найпопулярніша з усіх. Там стільки реклами йде про мене. І що я зійшла з розуму, вживаю всі наркотики світу, що я прихильниця "Л/ДНР" і загроза всього єврейського народу... Загалом, аудиторія вся моя", — зазначила Юлія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чичеріна відзначилася заявою про те, що в зоні ООС на стороні України воюють іноземні найманці, які влаштовують сафарі на бабусь на городах і електриків на стовпах.

Крім того, вона видала "перл" про те, що українці нібито ніколи не вміли воювати і завжди програвали, а тому за їхню свободу воюють тільки американці, європейці і "стажисти з ІДІЛ".

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