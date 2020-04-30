Головна Новини
30 квітня • оновлено в 20:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Я нещодавно одружився!" Макаревич зробив відверте зізнання

1.9т
Читати матеріал російською

Російський музикант, фронтмен гурту "Машина времени" Андрій Макаревич зізнався, що нещодавно таємно одружився. Однак ім'я обраниці артист розкривати не став.

За словами Макаревича, він не збирається робити зі своїх відносин піар, тому не поспішає докладно розповідати про шлюб. Про це музикант повідомив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Андрій Макаревич

Андрій Макаревич

Фото: Валерій Шарифулин / ТАСС

"Я одружився нещодавно, але про це ніхто не знав. І слава богу. Я дуже не люблю, коли починають робити піар зі свого особистого життя", – сказав Макаревич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча і світська левиця Ксенія Собчак показала будинок, в якому проживає Андрій Макаревич.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Андрій Макаревич
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив, що Україна вийшла на плато по COVID-19, прогноз оптимістичний.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

  • Вчені озвучили смертельну небезпеку нових ліків від COVID-19.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги