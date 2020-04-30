"Я нещодавно одружився!" Макаревич зробив відверте зізнання

Російський музикант, фронтмен гурту "Машина времени" Андрій Макаревич зізнався, що нещодавно таємно одружився. Однак ім'я обраниці артист розкривати не став.

За словами Макаревича, він не збирається робити зі своїх відносин піар, тому не поспішає докладно розповідати про шлюб. Про це музикант повідомив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Андрій Макаревич Фото: Валерій Шарифулин / ТАСС

"Я одружився нещодавно, але про це ніхто не знав. І слава богу. Я дуже не люблю, коли починають робити піар зі свого особистого життя", – сказав Макаревич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча і світська левиця Ксенія Собчак показала будинок, в якому проживає Андрій Макаревич.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.