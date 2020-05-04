"Я не відпущу тебе!" Джиган відреагував на заяву Самойлової про розлучення

Крістіна Долматова люди 18:20, 4.05.2020 Оновлено: 20:06, 4.05.2020

Український репер Джиган відреагував на інформацію про те, що його дружина Оксана Самойлова подала заяву на розлучення.

Так, він опублікував на своїй сторінці в Instagram зворушливе фото з 32-річною дружиною та заявив, що "не відпустить її".

Джиган і Оксана Самойлова
Фото: instagram/iamgeegun

"Я не відпущу тебе нікуди!" – написав Джиган.

Багато шанувальників ще вірять, що зіркова пара зможе помиритися, а Самойлова пробачить чоловіку. Однак сама Оксана поспішила внести свої корективи й натякнула, що повертатися до Джигана вона не планує.

Оксана Самойлова
Фото: instagram/samoylovaoxana

"Сорян, Вась", – відповіла вона в коментарях під фотографією з відсиланням на публічну репліку Джигана кілька тижнів тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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