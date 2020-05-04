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4 травня • оновлено в 23:01
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"Я не відпущу тебе!" Джиган відреагував на заяву Самойлової про розлучення

6.3т
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Український репер Джиган відреагував на інформацію про те, що його дружина Оксана Самойлова подала заяву на розлучення.

Так, він опублікував на своїй сторінці в Instagram зворушливе фото з 32-річною дружиною та заявив, що "не відпустить її".

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Фото: instagram/iamgeegun

"Я не відпущу тебе нікуди!" – написав Джиган.

Багато шанувальників ще вірять, що зіркова пара зможе помиритися, а Самойлова пробачить чоловіку. Однак сама Оксана поспішила внести свої корективи й натякнула, що повертатися до Джигана вона не планує.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

"Сорян, Вась", – відповіла вона в коментарях під фотографією з відсиланням на публічну репліку Джигана кілька тижнів тому.

"Я не відпущу тебе!" Джиган відреагував на заяву Самойлової про розлучення
"Я не відпущу тебе!" Джиган відреагував на заяву Самойлової про розлучення
"Я не відпущу тебе!" Джиган відреагував на заяву Самойлової про розлучення
"Я не відпущу тебе!" Джиган відреагував на заяву Самойлової про розлучення

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Обоз любит рассказывать о всяких фриках. Отстой.
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Αρκουδάκι Βαντίμ
Αρκουδάκι Βαντίμ
Кто все эти люди???(с)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кому-то интересны кокошные разборки?
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Шоу люди

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