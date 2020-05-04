"Я не відпущу тебе!" Джиган відреагував на заяву Самойлової про розлучення

Український репер Джиган відреагував на інформацію про те, що його дружина Оксана Самойлова подала заяву на розлучення.
Так, він опублікував на своїй сторінці в Instagram зворушливе фото з 32-річною дружиною та заявив, що "не відпустить її".
Джиган і Оксана Самойлова
Фото: instagram/iamgeegun
"Я не відпущу тебе нікуди!" – написав Джиган.
Багато шанувальників ще вірять, що зіркова пара зможе помиритися, а Самойлова пробачить чоловіку. Однак сама Оксана поспішила внести свої корективи й натякнула, що повертатися до Джигана вона не планує.
Оксана Самойлова
Фото: instagram/samoylovaoxana
"Сорян, Вась", – відповіла вона в коментарях під фотографією з відсиланням на публічну репліку Джигана кілька тижнів тому.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана та його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною та дітьми.
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