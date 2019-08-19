"Я не стриманий у витратах на дитину": колишній чоловік Фріске розповів, як балує сина

36-річний російський ведучий, колишній чоловік співачки Жанни Фріске Дмитро Шепелєв зізнався, що не стриманий у витратах на сина Платона.

У квітні хлопчику виповнилося 6 років і Шепелев розповів на своїй сторінці в Instagram про те, як відсвяткував День народження сина.

Дмитро Шепелєв з сином postimees.ee

"Треба визнати, я не дуже стриманий у витратах на дитину. Досить згадати останній день його народження. Щоб зробити сюрприз, я виписав з Петербурга в Москву двох лицарів, які на очах у іменинника в повній амуніції билися на мечах, викрешуючи іскри і брязкаючи обладунками. Ще був кінь. Він з Москви. І все це - 10 хвилин. Потім була вечірка в дитячому саду з п'ятьма рядженими піратами-аніматорами та тридцятьма запрошеними, дискотека, паперовий феєрверк і торт у формі розбійника Чорна борода" , - написав ведучий.

При цьому Шепелев зазначив, що намагається не балувати сина.

"Зрозуміло, після сказаного, складно повірити, що я намагаюся не балувати сина. Але це правда, наступну частину року я тримаю себе в руках. Правила щодо подарунків досить прості: істотні подарунки, ті, про які мріє - не частіше одного разу на місяць. книги, наклейки, журнали, картки, розмальовки, настільні ігри та інше не велике не береться до уваги, але по заслугах: в якості заохочення, наприклад, за перемогу в футбольному матчі або відмінну оцінку на уроці по фортепіано", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі спливла фотографія Платона Шепелєва. Однак думки людей з приводу того, на кого малюк більше схожий, розділилися.

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