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"Я не стриманий у витратах на дитину": колишній чоловік Фріске розповів, як балує сина

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36-річний російський ведучий, колишній чоловік співачки Жанни Фріске Дмитро Шепелєв зізнався, що не стриманий у витратах на сина Платона.

У квітні хлопчику виповнилося 6 років і Шепелев розповів на своїй сторінці в Instagram про те, як відсвяткував День народження сина.

Дмитро Шепелєв з сином

Дмитро Шепелєв з сином

postimees.ee

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"Треба визнати, я не дуже стриманий у витратах на дитину. Досить згадати останній день його народження. Щоб зробити сюрприз, я виписав з Петербурга в Москву двох лицарів, які на очах у іменинника в повній амуніції билися на мечах, викрешуючи іскри і брязкаючи обладунками. Ще був кінь. Він з Москви. І все це - 10 хвилин. Потім була вечірка в дитячому саду з п'ятьма рядженими піратами-аніматорами та тридцятьма запрошеними, дискотека, паперовий феєрверк і торт у формі розбійника Чорна борода" , - написав ведучий.

При цьому Шепелев зазначив, що намагається не балувати сина.

"Зрозуміло, після сказаного, складно повірити, що я намагаюся не балувати сина. Але це правда, наступну частину року я тримаю себе в руках. Правила щодо подарунків досить прості: істотні подарунки, ті, про які мріє - не частіше одного разу на місяць. книги, наклейки, журнали, картки, розмальовки, настільні ігри та інше не велике не береться до уваги, але по заслугах: в якості заохочення, наприклад, за перемогу в футбольному матчі або відмінну оцінку на уроці по фортепіано", - додав він.

Вчора син попросив подарувати йому Lego колекційної серії, збірну модель автомобіля Bugatti. Вартість 30.000 рублів. Ні, кажу, дорого. - Дорого це як? - Ну, якщо на ці гроші купити твоє улюблене морозиво, то ти зможеш є його кожен день протягом одного року і одного місяця, тобто до наступної осені. Іншими словами, конструктор коштує як новий велосипед, так що вибирай. Треба визнати, я не дуже стриманий у витратах на дитину. Досить згадати останній день його народження. Щоб зробити сюрприз, я виписав з Петербурга в Москву двох лицарів, які на очах у іменинника в повній амуніції билися на мечах, викрешуючи іскри і брязкаючи обладунками. Після сина присвячували в лицарі. Ще був кінь. Він з Москви. І все це - 10 хвилин. Потім була вечірка в дитячому саду з п'ятьма рядженими піратами-аніматорами та тридцятьма запрошеними, дискотека, паперовий феєрверк і торт у формі розбійника Чорна борода. Подарунки від членів сім'ї навіть не перераховую. Я подарував кікер. Зрозуміло, після сказаного, складно повірити, що я намагаюся не розпестити сина. Але це правда, наступну частину року я тримаю себе в руках. Правила щодо подарунків досить прості: істотні подарунки, ті, про які мріє - НЕ хащі рази на місяць. Книги, наклейки, журнали, картки, розмальовки, настільні ігри та інше не велике не береться до уваги, але по заслугах: в якості заохочення, наприклад, за перемогу в футбольному матчі або відмінну оцінку на уроці по фортепіано. І ще одне: якщо на виході з магазину іграшок з покупками я чую: "А коли будуть нові подарунки?" - негайно пропоную повернути куплене. "Насолоджуйся цими", - кажу, "все інше потім". І це працює. А ще я навчив говорити "спасибі" навіть за незначний презент. І ще навчив чекати - бажання збуваються для тих, хто вміє бути терплячий. Тому, не вважаю, що розпестив сина. А навіть якщо і балую його іноді, то чому б і ні? Кого ж ще - онуків чи що? 😂 До речі, Платон вибрав велосипед. Розкажіть мені про ваших правилах щодо подарунків. І про сам запаморочливий і довгоочікуваному сюрприз для дитини

Публікація від Дмитро Шепелєв (@dmitryshepelev)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі спливла фотографія Платона Шепелєва. Однак думки людей з приводу того, на кого малюк більше схожий, розділилися.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Дмитро Шепелєв Платон Шепелєв Жанна Фріске
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