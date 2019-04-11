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"Я не стаю на бік кандидата Зеленського": Манжосов розповів, чому втік від журналістів

23.4тЧитати матеріал російською

Друг дитинства кандидата в президенти Володимира Зеленського, співзасновник студії "Квартар 95" Денис Манжосов який хотів 11 квітня дати прес-конференцію, але пішов з заходу ще до його початку, заявив, що поїхав випити кави, потім дізнався, що будівля замінована і злякався.

Про це він розповів в ефірі "Прямого". За словами Манжосова, він ніколи не стикався з подібними ситуаціями і не знав, що зробити.

Денис Манжосов

Денис Манжосов

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"2-3 тижні тому я випустив блог, де дівчинка брала інтерв'ю. Я висловив свою громадянську позицію, і після цього мої телефони не замовкали. Я вирішив зробити розкрите інтерв'ю, тому що журналісти хочуть чути гидоти в сторону дитячого товариша, колективу. Я збирав всіх, щоб очі в очі донести людям, що не дивлячись на те, що сталося, не може бути такого, щоб я говорив погано в сторону дитячих товаришів. Сьогоднішній день – лакмусовий папірець. Я не зрозумів що сталося. Я приїхав, був представник організаторів, сказав, що ще є 40 хвилин. Я поїхав пити каву, пройшло 15 хвилин і мені повідомили що будівля замінована, що не з'являйся, буде погане. Я приношу вибачення, що відбулося насправді я не розумію, я не знаю. Я засмутився і зрозумів, що соціум напружений, і інформація, яка може здатися дивною, працює тригером. Я не знав, як діяти в таких ситуаціях", - пояснив він.

Манжосов в ефірі

Манжосов в ефірі "Прямого"

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Актор заявив, що він не підтримує кандидатуру Володимира Зеленського на посаді президента України.

"Мій основний посил, що я хотів донести журналістам: всі дуже сильно хочуть почути від мене якісь неправильні слова, коментарі, провокації в сторону Зеленського – це неможливо. Не дивлячись на те, що я не стаю на бік Зеленського в цій кандидатській програмі, у мене на те є свої особисті погляди, у мене є освіта, яка говорить мені про те, що Володя може бути президентом в будь-який час, але на мій погляд, саме в ці спекотні дні для нашої країни – це не цей день для нього. Цю позицію я висловив в попередньому інтерв'ю і на цю позицію сильно накинулися", - заявив Манжосов.

На питання про те, чи давали йому гроші за прес-конференцію, як заявили його екс-колеги, він відповів:

"Я не можу відповісти на це питання. Я б із задоволенням зустрівся з колегами і обговорив ці питання, нюанси, мені взагалі дивно, що вони таке кажуть".

Нагадаємо, конфлікт між Манжосовим і Зеленським стався на початку 2013 року. Тоді ж Манжосов покинув склад "Кварталу" і пропав з телеекранів. У прес-службі "Студії Квартал 95" тоді повідомили тільки те, що припиняє співпрацю з артистом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році вийшов ролик "Лист московським шайтанові", автором якого виявився екс-учасник "Кварталу 95" Денис Манжосов. У ролику знялися Василь Вірастюк, Віктор Бронюк, Олег Собчук та багато інших.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
95 КварталВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Вот так будет действовать ''новое лицо''. Это Порошенко можно безбоязно смешивать с грязью, а зебила - не трожь!
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