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"Я не готова!" Бузову поставили на карачки і побили через Україну

17.1т Читати матеріал російською

Скандальну російську співачку, зірку шоу "Дом-2" Ольгу Бузову поставили на карачки і побили через Україну.

Так, артистка взяла участь в гумористичному шоу "Comment Out", в якому зірки повинні писати коментарі в соціальній мережі Instagram або виконувати завдання (щоб подивитися ролик, проскролльте до кінця сторінки).

"Я не готова!" Бузову поставили на карачки і побили через Україну

Скріншот з відео

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Бузовій було необхідно написати коментар "Думаю, що @<#:% все-таки український" коміку Максиму Галкіну. Що саме малося на увазі під символами "@<#:%" - невідомо, але артистка відмовилася робити це і була змушена виконати завдання від ведучого.

"Так не можна! Я дуже хороша людина. Я не хочу ставати на карачки, але я не готова це писати. Хочете на коліна мене поставити? Я зрозуміла, я так високо злетіла, що ви хочете мене опустити", - заявила Бузова.

Так, зірці "Дому-2" довелося надіти костюм таргана, стати на коліна і спробувати втекти від чоловіка, який бив її капцем.

"Я не готова!" Бузову поставили на карачки і побили через Україну

Скріншот з відео

"Я не готова!" Бузову поставили на карачки і побили через Україну

Скріншот з відео

"Я не готова!" Бузову поставили на карачки і побили через Україну

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бузова розповіла про секс зі знаменитістю, заявивши, що утримувалася від інтимного життя два роки після того, як розлучилася з футболістом Дмитром Тарасовим.

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Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
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hunt andres
hunt andres
Да и х... с ней! Заберите это недоразумение на укроину. Может, счастья прибавится?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Он никогда не был Украинским))
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