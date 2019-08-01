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"Я не голодую": Лариса Доліна нахамила шанувальниці під час концерту

2.8т Читати матеріал російською

Російська співачка Лариса Доліна принизила одну зі своїх шанувальниць через подарунок, який їй вручили.

Так, інцидент трапився на концерті артистки в місті Волзьк (Росія). У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як після виконання однієї з пісень до Доліної на сцену вибігла жінка й вручила їй букет квітів і два яблука. На що зірка різко відповіла їй (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я не голодую": Лариса Доліна нахамила шанувальниці під час концерту

Лариса Доліна

Фото: instagram/larisa_dolina

"Вирішили мене підгодувати? Спасибі, я не голодую", — сказала Доліна.

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Зазначимо, що після цього збентежена жінка мовчки відправилася в зал, а артистка як ні в чому не бувало продовжила співати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лариса Доліна, яка зізналася у відсутності бажання позбуватися зайвої ваги, здивувала шанувальників різкими змінами. Артистка прийшла на прем'єру фільму "Аліта: бойовий ангел", продемонструвавши всім, що сильно схудла.

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Особа
Лариса Долина
Місце
Росія
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Махно Володимир
Махно Володимир
вон ваша Пугачева со-сет деньги с города..с гос структур! ку-рв-а ст-арая, нищ-ебр-одская.
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Махно Володимир
Махно Володимир
да да, не голодает. еще как голодает. побираются почти по мусоркам! бери яблоки и помалкивай!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Тварь.
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