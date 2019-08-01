"Я не голодую": Лариса Доліна нахамила шанувальниці під час концерту

Російська співачка Лариса Доліна принизила одну зі своїх шанувальниць через подарунок, який їй вручили.

Так, інцидент трапився на концерті артистки в місті Волзьк (Росія). У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як після виконання однієї з пісень до Доліної на сцену вибігла жінка й вручила їй букет квітів і два яблука. На що зірка різко відповіла їй (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Лариса Доліна Фото: instagram/larisa_dolina

"Вирішили мене підгодувати? Спасибі, я не голодую", — сказала Доліна.

Зазначимо, що після цього збентежена жінка мовчки відправилася в зал, а артистка як ні в чому не бувало продовжила співати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лариса Доліна, яка зізналася у відсутності бажання позбуватися зайвої ваги, здивувала шанувальників різкими змінами. Артистка прийшла на прем'єру фільму "Аліта: бойовий ангел", продемонструвавши всім, що сильно схудла.

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