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"Я наполовину проросійська!" Коханка Віктора Павлика різко відповіла хейтерам

2.2т Читати матеріал російською

Коханка українського співака Віктора Павліка і за сумісництвом його концертний директор Катерина Репяхова вийшла на стежку війни з хейтерами і зробила гучну заяву.

Так, нещодавно новоспечена пара з'явилася на обкладинці журналу "Отдохни", і їх відразу ж почали звинувачувати у піар-романі. У зв'язку з цим Катерина опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram в якому "поставила недоброзичливців на місце".

"Неможливо бути з людиною 4 роки і не любити її. Не варто вважати Віктора ідіотом, який раптом змінив своє життя на 180 градусів заради дівчинки, яка з ним через обкладинку або гроші. А взагалі, не судіть і не оцінюйте не знаючи нічого. Ви всі такі ущербні і нещасні з боку. Ви, напевно, ніколи не кохали", — написала кохана співака.

"Я наполовину проросійська!" Коханка Віктора Павлика різко відповіла хейтерам

Віктор Павлік та Катерина Репяхова

Фото з Instagram

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Зазначимо, що в коментарях до посту сам Віктор Павлик заявив, що також український музикант Юрій Журавель звинуватив їх у тому, що вони рекламують "проросійський журнал".

"Юра Журавель, ми знаємо один одного 100 років, і були колегами. Він написав, що ми, дебіли, рекламуємо проросійський журнал. Хоча власником "Отдохни" є Бурда, Німеччина. Цирк!", написав Павлік.

"Я наполовину проросійська!" Коханка Віктора Павлика різко відповіла хейтерам

Віктор Павлік та Катерина Репяхова

Фото з Instagram

Катерина на це повідомлення відповіла, що вона сама наполовину проросійська.

"Найбільша проблема проросійський журнал. Я теж наполовину проросійська, якщо що", — написала дівчина.

"Я наполовину проросійська!" Коханка Віктора Павлика різко відповіла хейтерам

Віктор Павлік та Катерина Репяхова

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Павлік розповів історію кохання зі своєю новою обраницею Катериною Репяховой.

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Особа
Віктор Павлик
Місце
Україна
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