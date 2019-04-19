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"Я налаштовуюся": дружина Зеленського розповіла, як готується до ролі першої леді України

2.8тЧитати матеріал російською

Дружина шоумена і кандидата в президенти Володимира Зеленського Олена розповіла, як готується до ролі першої леді України.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю з виданням "Апостроф". "Складна ця роль, бути першою леді країни. Поки не сильно заглиблювалася в це питання — налаштовуюся. Максимум, що мені зараз потрібно було — це все про зовнішній вигляд, який повинен відповідати етикету. Бачила один репортаж про мене, про зовнішність якраз , і я потім врахувала недоліки, які були", розповіла Олена.

"Я налаштовуюся": дружина Зеленського розповіла, як готується до ролі першої леді України

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

Фото: InfoResist

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Також вона зізналася, чим би хотіла займатися в статусі першої леді, якщо її чоловік стане президентом.

"Спочатку я б хотіла продовжити займатися тим, чим я займаюся в житті. Мені б не дуже хотілося заглиблюватися в політику. І мій чоловік дає мені таку можливість, мене ніхто нікуди не тягне. Але з іншого боку, я розумію, що це така можливість привертати увагу до важливих речей в будь-яких сферах — від допомоги хворим дітям до інших проблем. І, напевно, буде цинічно відмовитися від такої можливості. Мені поки складно орієнтуватися, тому що це серйозне заняття. Але якщо я зможу взяти на себе таку відповідальність, то я, звичайно, це зроблю", додала Зеленська.

"Я налаштовуюся": дружина Зеленського розповіла, як готується до ролі першої леді України

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

Фото: офіційна групппа Зеленського в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина шоумена і кандидата в президенти Володимира Зеленського Олена заявила, що була категорично проти його участі у виборах глави держави.

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Особа
Володимир Зеленський
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Жена пороха построила с ноля школу под Киевом, в тихом городке, без шума и популизма, для больных детей, я часто бываю в том городе , у меня там дача, что-то ещё ни разу никто этим не пиарился и ни слова об этом не было. Такая должна быть первая леди
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Примерять может. Хоть муляж короны "Мисс Вселенная" или королевы Англии.
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