"Я накладу на себе руки": Ринська розридалася на інтерв'ю у Собчак

Російська журналістка і блогер Божена Ринська заявила, що намагалася накласти на себе руки після смерті чоловіка, політтехнолога і колишнього медіаменеджера Ігоря Малашенка. Крім того, вона сказала, що, можливо, спробує вбити себе ще раз.

В інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак Ринська зазначила: якщо їй не вдасться зробити ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення), то вона покінчить життя самогубством.

Скріншот з відео

Під час інтерв'ю Божена Ринська декілька разів розплакалася, коли говорила про покійного чоловіка. Так, на запитання Собчак про те, щоб вона відповіла людям, які звинувачують у смерті Малашенка саме її, Ринська заявила, що "їм не довго залишилося".

"Чекати їм залишилося недовго. Якщо не вийде нічого з ембріонами, то я сама з собою покінчу. Піду до Ігоря", — сказала вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Ігор Малашенко і Божена Ринська познайомилися ще в 2012 році, але обставини не дозволяли їм укласти офіційний шлюб. Вони узаконили свої почуття через 7 років спільного життя — в 2018-му році.

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