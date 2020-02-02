"Я кримська няш-мяш": Поклонська похвалилася "красою" та нарвалася на Собчак

Нелегітимна депутатка Держдуми Росії, колишня "прокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська похвалилася "голлівудською фотосесією".

Так, вона опублікувала знімки на каналі в Telegram, "скромно" назвавши себе "красунею".

"Звикли мене бачити неслухняною депутаткою або злісною прокуроркою? Ну я ж кримська "няш-мяш", – написала Поклонська.

Наталя Поклонська Telegram

Наталя Поклонська Telegram

Поклонська похвалилася новими фото

На фото фанатки "русского міра" активно реагують користувачі мережі й навіть відомі особистості. Так, телеведуча й екскандидатка в президенти РФ Ксенія Собчак пожартувала, що "Поклонська в грайливому настрої".

Ця фраза зачепила Поклонську, яка відповіла: "Ксеніє Анатоліївно, не хвилюйтеся. Я на ваш світський трон не претендую".

Собчак відреагувала на фото Поклонської

Суперечка Собчак і Поклонської

Собчак і Поклонська

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Поклонська раптово поскаржилася на життя в Росії, заявивши, що в країні намагаються заробити на паніці людей.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал