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2 лютого • оновлено в 18:53
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"Я кримська няш-мяш": Поклонська похвалилася "красою" та нарвалася на Собчак

3.7т
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Нелегітимна депутатка Держдуми Росії, колишня "прокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська похвалилася "голлівудською фотосесією".

Так, вона опублікувала знімки на каналі в Telegram, "скромно" назвавши себе "красунею".

"Звикли мене бачити неслухняною депутаткою або злісною прокуроркою? Ну я ж кримська "няш-мяш", – написала Поклонська.

Наталя Поклонська

Наталя Поклонська

Telegram

Наталя Поклонська

Наталя Поклонська

Telegram

Поклонська похвалилася новими фото

Поклонська похвалилася новими фото

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"Вам не соромно?" Поклонська раптово накинулася на Зеленського зі звинуваченнями

На фото фанатки "русского міра" активно реагують користувачі мережі й навіть відомі особистості. Так, телеведуча й екскандидатка в президенти РФ Ксенія Собчак пожартувала, що "Поклонська в грайливому настрої".

Ця фраза зачепила Поклонську, яка відповіла: "Ксеніє Анатоліївно, не хвилюйтеся. Я на ваш світський трон не претендую".

Собчак відреагувала на фото Поклонської

Собчак відреагувала на фото Поклонської

Суперечка Собчак і Поклонської

Суперечка Собчак і Поклонської

Собчак і Поклонська

Собчак і Поклонська

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Поклонська раптово поскаржилася на життя в Росії, заявивши, що в країні намагаються заробити на паніці людей.

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Кирило Лютий
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Для одичалого сброда с росеи пойдет!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Кацaп Кацaпыч, В ЭТОЙ КРЫМСКОЙ СОСКИ МОЗГОВ ПОБОЛЕЕ ЧЕМ В ЛАПТЕРОГИХ , ОНА УЧИЛАСЬ В УКРАИНЕ , но это сколько надо отчмекать что бы попасть в крысе в фаворитки а потом и параше , может она кабаеву подвинула и в самого миньет исполняет по крымски
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