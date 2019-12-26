"Я кричу!!!!" Віра Брежнєва показала новину про Меладзе і Герцег

Співачка Віра Брежнєва побачила новина про Валерія Меладзе і Еріку Герцег та емоційно відреагувала.
Скріншот публікації зі своїм коментарем Віра Брежнєва опублікувала в Інстаграм.
"Я кричу!!!!" - підписала співачка скріншот публікації, де йдеться про нібито роман співака Валерія Меладзе і учасниці групи ВІА Гра Еріки Герцег.
Фото з Інстаграма Віри Брежнєвої
Валерій Меладзе – це брат чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе.
Судячи з усього, в ЗМІ помилилися і це потішило Брежнєву. Тому що після "Валерія Меладзе" в тексті йде як ні в чому не бувало іде "Костянтин" в тому ж контексті "зради".
Крім того, Брежнєва опублікувала "любляче" фото з чоловіком.
Перед кожним Новим роком я люблю вас чимось радувати. Найскладніше зрозуміти - чим) З останніх опитувань - топ побажань: - Фото з чоловіком - особиста зустріч - квитки на концерт. Виконую!) Фото - будь ласка, зустріч за святковим столом вже виграла моя сім'я, а ось два квитки на мій концерт 25.04 в Крокусі я готова подарувати на Новий рік комусь із вас! 💝 2 квитка на концерт = 2 простих дії: 1. Відзначити того, з ким хочеш піти на концерт в коментарях під цим постом. В одному коментарі тільки одна людина. 2. Обов'язкова умова: Наступне фото в каруселі - афіша, тисни на літачок (значок біля значка лайк і коммент) викладай афішу в сторіз і відзначай мене, щоб я побачила, що ти хочеш на мій концерт😉) Підсумки розіграшу - в п'ятницю ✨ Ps : всім, хто святкує сьогодні - Merry Christmas 🎄 Любові ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️
Треба зазначити, що все це лайкнула Еріка Герцег.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше по ЗМІ поповзла чутка про роман Костянтина Меладзе і Еріки Герцег.
Однак і Брежнєва, і Герцег дружно висміюють цю інформацію. Обидві постійно лайкають пости і коментарі одне одного в Інстаграм.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!