"Я кричу!!!!" Віра Брежнєва показала новину про Меладзе і Герцег

Співачка Віра Брежнєва побачила новина про Валерія Меладзе і Еріку Герцег та емоційно відреагувала.

Скріншот публікації зі своїм коментарем Віра Брежнєва опублікувала в Інстаграм.

"Я кричу!!!!" - підписала співачка скріншот публікації, де йдеться про нібито роман співака Валерія Меладзе і учасниці групи ВІА Гра Еріки Герцег.

Фото з Інстаграма Віри Брежнєвої

Валерій Меладзе – це брат чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе.

Судячи з усього, в ЗМІ помилилися і це потішило Брежнєву. Тому що після "Валерія Меладзе" в тексті йде як ні в чому не бувало іде "Костянтин" в тому ж контексті "зради".

Крім того, Брежнєва опублікувала "любляче" фото з чоловіком.

Треба зазначити, що все це лайкнула Еріка Герцег.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше по ЗМІ поповзла чутка про роман Костянтина Меладзе і Еріки Герцег.

Однак і Брежнєва, і Герцег дружно висміюють цю інформацію. Обидві постійно лайкають пости і коментарі одне одного в Інстаграм.

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