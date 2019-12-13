"Я її вмовляю": Ротару відмовляється виходити на сцену

Українська співачка Софія Ротару, яку нещодавно зацькували за виступ на "Пісні року" в Москві, не хоче виступати на сцені.

Про це в коментарі Собсеседник.Ru розповів концертний директор зірки Сергій Лавров.

Софія Ротару Today.ua

Так, за словами Лаврова, він умовляє її виступати:

"Вона взагалі не хоче виступати, це я її вмовляю".

Софія Ротару Известия

Також Лавров зазначає, що за рік у Ротару може бути всього лише близько 10 виступів.

"Ротару спонсорує свою сім'ю. У неї п'ять братів і сестер, діти і внуки, яких треба поставити на ноги. Вона в минулому році купила трактор своєму братові. Потім, звідки у неї гроші? Не забувайте, що їй 72 роки. Вона виступає раз в місяць, і не кожен, за рік у неї буває 10 виступів. Гонорар у неї 50 тисяч євро, але відніміть від них витрати на колектив, на запис нових пісень, на костюми. Ви бачили, щоб Ротару вийшла в одному і тому ж костюмі? Вона і балету нові купує, божевільна на цю тему. Але навіть якби у неї і були гроші, вона все одно б не спонсорувала війну", – говорить директор.

Софія Ротару РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь в зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнувши бажанням заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. За його словами, інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

Однак, коли Ротару все-таки приїхала в Росію для участі в "Пісні року", в мережі негативно поставилися до її виступу, назвавши співачку зрадницею.

Заступитися за артистку вирішив Микола Басков. Співак попросив людей подумати про здоров'я Ротару, а також заявив, що зірка завжди була поза політикою.

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