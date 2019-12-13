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13 грудня • оновлено в 08:28
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"Я її вмовляю": Ротару відмовляється виходити на сцену

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Українська співачка Софія Ротару, яку нещодавно зацькували за виступ на "Пісні року" в Москві, не хоче виступати на сцені.

Про це в коментарі Собсеседник.Ru розповів концертний директор зірки Сергій Лавров.

Софія Ротару

Софія Ротару

Today.ua

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Так, за словами Лаврова, він умовляє її виступати:

"Вона взагалі не хоче виступати, це я її вмовляю".

Софія Ротару

Софія Ротару

Известия

Також Лавров зазначає, що за рік у Ротару може бути всього лише близько 10 виступів.

"Ротару спонсорує свою сім'ю. У неї п'ять братів і сестер, діти і внуки, яких треба поставити на ноги. Вона в минулому році купила трактор своєму братові. Потім, звідки у неї гроші? Не забувайте, що їй 72 роки. Вона виступає раз в місяць, і не кожен, за рік у неї буває 10 виступів. Гонорар у неї 50 тисяч євро, але відніміть від них витрати на колектив, на запис нових пісень, на костюми. Ви бачили, щоб Ротару вийшла в одному і тому ж костюмі? Вона і балету нові купує, божевільна на цю тему. Але навіть якби у неї і були гроші, вона все одно б не спонсорувала війну", говорить директор.

Софія Ротару

Софія Ротару

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь в зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнувши бажанням заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. За його словами, інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

Однак, коли Ротару все-таки приїхала в Росію для участі в "Пісні року", в мережі негативно поставилися до її виступу, назвавши співачку зрадницею.

Заступитися за артистку вирішив Микола Басков. Співак попросив людей подумати про здоров'я Ротару, а також заявив, що зірка завжди була поза політикою.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Софія Ротару
Місце
Україна
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Хо Хол
Хо Хол
за несколько десятков лет не смогла поставить на ноги братьев. очень смешно. с продажи записей она ничего не зарабатывает, а только за выступления. в прошлом году купила трактор. пф, мелочь. 50 тысяч за выступление, ладно 40 тысяч раздать группе и костюмы. 10 тысяч евро на руки. концерт раз в месяц - итого 120 тысяч евро в год. пф, копейки. несчастные родственники сами не работают, пухнут с голода, пока 72 летняя бабуля суетится. сколько у нее родственников? 30 человек? по 4 тысячи евро в год на каждого, а это 104 тысячи гривен в год или 8,5 тысяч гривен в месяц и это в 4 раза больше МРОТ на Украине и в 6 раз больше средней пенсии. Пока писал, аж слезы на глаза наворачивались, ну как же можно так жить!?
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Васин Александр
Васин Александр
Сейчас заплачу.Все братья-племянники инвалиды-безработные-иждевенцы!!!
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