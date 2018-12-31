МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Я готова!" Лобода показала сексуальне фото перед Новим роком

12.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії за кілька годин до настання Нового року звернулась до своїх фанатів і поцікавилася, чи готові вони до свята.

"Скоро 2019. Я — готова! А ви?" — написала вона на своїй сторінці в Instagram і опублікувала новий сексуальний знімок з бенгальськими вогнями.

Новини
''Нудно вже'': Лободу розкритикували через ноги

Шанувальники похвалили Лободу за неймовірну зовнішність і побажали щасливого Нового року.

"Я готова!" Лобода показала сексуальне фото перед Новим роком
"Я готова!" Лобода показала сексуальне фото перед Новим роком
"Я готова!" Лобода показала сексуальне фото перед Новим роком
"Я готова!" Лобода показала сексуальне фото перед Новим роком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оголену Лободу порівняли з Машею Распутіною.

Також Лобода вразила шанувальників оголеним знімком. Зірка опублікувала чуттєве фото в своєму Instagram-акаунті. Багато фанів співачки відзначили, що їх кумир виглядає дуже красиво і жіночно.

Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
18
9
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Vel Vetok
Vel Vetok
А в СССР блядей расстреливали...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги