"Я готова!" Лобода показала сексуальне фото перед Новим роком

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії за кілька годин до настання Нового року звернулась до своїх фанатів і поцікавилася, чи готові вони до свята.

"Скоро 2019. Я — готова! А ви?" — написала вона на своїй сторінці в Instagram і опублікувала новий сексуальний знімок з бенгальськими вогнями.

Шанувальники похвалили Лободу за неймовірну зовнішність і побажали щасливого Нового року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оголену Лободу порівняли з Машею Распутіною.

Також Лобода вразила шанувальників оголеним знімком. Зірка опублікувала чуттєве фото в своєму Instagram-акаунті. Багато фанів співачки відзначили, що їх кумир виглядає дуже красиво і жіночно.