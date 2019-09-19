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19 вересня • оновлено в 12:41
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"Я фригідна!" Популярна в РФ ведуча зробила гучну заяву про секс

5.1т Читати матеріал російською

60-річна російська актриса і ведуча Лариса Гузєєва в ефірі шоу "Давай одружимося!" розповіла про своє інтимне життя.

Зірка фільму "Жорстокий романс" в бесіді з гостем передачі зізналася, що вона ненавидить секс.

Лариса Гузєєва

Лариса Гузєєва

Скріншот з відео

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"Мене взагалі нічого не цікавить. Я фригідна. Я ненавиджу все життя цю справу! Але треба було виконувати", - зізналася зірка.

"Я краще виперу або генеральне прибирання зроблю!" - додала актриса.

Зазначимо, Лариса Гузєєва 20 років перебуває у шлюбі з ресторатором Ігорем Бухаровим, від якого народила дочку Ольгу. У актриси також є син Георгій від першого шлюбу.

Лариса Гузєєва та її чоловік

Лариса Гузєєва та її чоловік

Старх

Як раніше писав OBOZREVATEL, онлайн-клініка Zava назвала ідеальний розмір статевого члена, який зможе задовольнити жінку під час сексу.

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Росія
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руденко евгений
руденко евгений
ну что сказать, если мозгов нет, пусть то Гузеева, или ещё кто. Ну не повезло тебе - не те мужики были, безграмотные.
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70rus xxx
70rus xxx
Ну,для 60-ти лет это нормально.Интересно другое,что это личная жизнь россиянки(читай,ахрессорши),так интересует украинцев?
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