"Я фригідна!" Популярна в РФ ведуча зробила гучну заяву про секс

60-річна російська актриса і ведуча Лариса Гузєєва в ефірі шоу "Давай одружимося!" розповіла про своє інтимне життя.

Зірка фільму "Жорстокий романс" в бесіді з гостем передачі зізналася, що вона ненавидить секс.

Лариса Гузєєва Скріншот з відео

"Мене взагалі нічого не цікавить. Я фригідна. Я ненавиджу все життя цю справу! Але треба було виконувати", - зізналася зірка.

"Я краще виперу або генеральне прибирання зроблю!" - додала актриса.

Зазначимо, Лариса Гузєєва 20 років перебуває у шлюбі з ресторатором Ігорем Бухаровим, від якого народила дочку Ольгу. У актриси також є син Георгій від першого шлюбу.

Лариса Гузєєва та її чоловік Старх

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