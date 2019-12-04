Головна Новини
4 грудня • оновлено в 19:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Я двічі переніс рак": Познер зробив несподіване зізнання

1.6т
Читати матеріал російською

Відомий російський телеведучий Володимир Познер двічі переніс рак, але кожен раз зумів перемогти небезпечну хворобу.

Про це він повідомив виданню StarHit. "Якщо ви хочете знати про моє особисте життя, то так, я двічі переніс рак", — зазначив телеведучий.

Володимир Познер

Володимир Познер

Фото: newtvnews.ru

За інформацією інсайдерів, вперше у Познера виявили підступний недуг у 1993 році. Лікарі американської клініки повідомили ведучому, що діагностували у нього пухлину передміхурової залози. Але оскільки хворобу знайшли досить рано, то в результаті проведеної операції Володимиру Володимировичу вдалося успішно вилікуватися.

Новини
Рак, як у Фріске? Що відомо про хворобу, яку запідозрили у Заворотнюк
Володимир Познер

Володимир Познер

Фото: rtvi.com

"Моє відчуття було таке, наче я увійшов в цегляну стіну. І відразу здавалося, що все, кінець. Мені було 59 років, хотілося ще жити. Я згадую це сьогодні, тому що хочу сказати завжди потрібно боротися... Ти повинен зуміти себе сказати: ні, ні за що не здамся", — розповів Познер про нелегкий етап в житті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський телеведучий Андрій Малахов розповів страшну історію про Володимира Познера. Так, він кинув свою дружину, з якою прожив 40 років і не прийшов до неї на похорон, коли та померла від раку.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Володимир Познер
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Всем кто столкнулся с этим диагнозом, желаю здоровья выдержки и любви близких .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги