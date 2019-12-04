"Я двічі переніс рак": Познер зробив несподіване зізнання

Відомий російський телеведучий Володимир Познер двічі переніс рак, але кожен раз зумів перемогти небезпечну хворобу.

Про це він повідомив виданню StarHit. "Якщо ви хочете знати про моє особисте життя, то так, я двічі переніс рак", — зазначив телеведучий.

Володимир Познер Фото: newtvnews.ru

За інформацією інсайдерів, вперше у Познера виявили підступний недуг у 1993 році. Лікарі американської клініки повідомили ведучому, що діагностували у нього пухлину передміхурової залози. Але оскільки хворобу знайшли досить рано, то в результаті проведеної операції Володимиру Володимировичу вдалося успішно вилікуватися.

Володимир Познер Фото: rtvi.com

"Моє відчуття було таке, наче я увійшов в цегляну стіну. І відразу здавалося, що все, кінець. Мені було 59 років, хотілося ще жити. Я згадую це сьогодні, тому що хочу сказати — завжди потрібно боротися... Ти повинен зуміти себе сказати: ні, ні за що не здамся", — розповів Познер про нелегкий етап в житті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський телеведучий Андрій Малахов розповів страшну історію про Володимира Познера. Так, він кинув свою дружину, з якою прожив 40 років і не прийшов до неї на похорон, коли та померла від раку.

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