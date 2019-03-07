"Я до такого не готувалася": дружина Зеленського дала перше інтерв'ю

Дружина українського шоумена, засновника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського Олена вперше за багато років дала велике інтерв'ю.

Так, спеціально для Йод.media, вона розповіла, як змінилося життя її родини після того, як чоловік став кандидатом у президенти.

— Олено, ваші інтерв'ю пресі так само нечасті, як і ваша поява на сцені або в кадрі. Хоча в деяких фрагментах з давніх випусків КВН вас можна побачити. Чому уникаєте публічності останнім часом?

— Я уникаю публічності не останнім часом, а взагалі. Скажу так: я не з тих людей, які комфортно почуваються, перебуваючи в центрі уваги. За публічність у нашій родині успішно відповідає інша людина. Тому дякую вам за можливість відповісти на ваші запитання, сидячи з комп'ютером на канапі.

— Ви готові до кардинальних змін у житті у разі перемоги Володимира?

— Готовність — це результат процесу підготовки. Я до такого не готувалася. А взагалі в таких випадках не варто забігати наперед.

Фото: news-facts.com

— Наразі ваша родина у центрі уваги більше, ніж будь-коли. З'явилися через це якісь обмеження? Чи ведете колишній спосіб життя?

— Звісно, сталися зміни, пов'язані насамперед з безпекою. Тому, з міркувань безпеки, я не буду про це говорити. А загалом все залишилося, як і раніше.

Насправді, змінилося не так багато — тато так само багато працює, але при цьому приймає на себе величезну хвилю негативу, що не може не втомлювати. Однак дітей ми намагаємося якось від цього відгороджувати.

— Як діти відреагували на новий виток у кар'єрі татуся? Взагалі з дітьми обговорювали ці нюанси?

— Молодший син (Кирилові 6 років. — Ред.) поки не дуже цікавиться татовою кар'єрою — його більше хвилює, чи зможе той сьогодні з ним погратися.

Старша донька (Олександрі — 14. — Ред.) в стані юнацького максималізму висловлює активне невдоволення. Їй не хочеться, аби тато занурювався у світ політики, ставав схожим на тих представників політичного бомонду, яких вона бачить по телевізору. Я намагаюся їй пояснити, що в будь-якому середовищі можна залишатися самим собою, зберігати порядність і принциповість. І що тато точно зможе це зробити.

Фото: iod.media

— Якщо уявити, що ваша родина — це міні-держава, то яка форма правління в цій державі? Як поділена влада, які повноваження у кожного, хто за що відповідає?

— У сенсі — монархія чи республіка? Республіка, звісно. Сподіваємося, лад у нас демократичний. Тато здійснює загальне стратегічне керівництво, а далі нам надана свобода дій. Народ не має жодних обмежень!

— Володимир, виконуючи роль президента в серіалі "Слуга народу", грає самого себе? Чи він у житті зовсім не схожий на Голобородька? Що у них спільного, а в чому вони кардинально різні?

— Голобородько — не Зеленський однозначно! Володимир значно більше пристосований до життя, ніж його герой у кіно. Є, звісно, і загальні риси — чесність, порядність. І не завжди виправдана любов до людей. Але це тільки моя думка!

Фото: facenews.ua

— Ви обоє за зодіаком — Водолії, дні народження — поруч (у Володимира — 25 січня, у Олени — 6 лютого. — Ред.). Що в цьому році подарували одне одному?

— Я подарувала парфуми. А те, що подарував він, ви побачите в декларації за цей рік. Жарт.

— Пам'ятаєте той день, коли вперше сказали Володимиру, що чекаєте дитину? Якою була його реакція? А вдруге він відреагував спокійніше чи навпаки?

— Звісно, я пам'ятаю обидва рази. Він дуже любить дітей. Це була реакція нормальної людини, яка розуміє, що здійснюється її бажання, і тепер це щастя у неї на все життя.

Звісно, вдруге він уже знав, як це круто, і не лише радів, а й одразу почав будувати плани!

Фото: shoubiz.guru

— Коли востаннє були на побаченні? І чи часто вдається побути удвох у романтичній атмосфері?

— Романтичні побачення — це не про нас! У нас завжди є про що поговорити, і часто наші розмови переростають у суперечки. Тому навіть якщо ми прийдемо до ресторану на вечерю зі свічками, це з боку матиме вигляд таємної наради тет-а-тет.

Фото: stars.tv

— Як часто вибираєтеся у відпустку всією родиною? І як довго вам вдається втримати Володимира на пляжі? Ви надаєте перевагу активному відпочинку?

— Ми завжди відпочиваємо з дітьми. Як можна поїхати відпочивати і залишити дітей вдома? Активний тато — активний відпочинок.😊 Лише останнім часом ми можемо декілька днів відлежувати боки з книжкою на шезлонгу, а з третього — обов'язково кудись їдемо, пливемо, щось дивимося. Справді, це ж чудово! Набагато цікавіше отримувати якусь інформацію, враження, ніж просто відсипатися.

— Чи є у Володимира риси характеру, звички, які маловідомі широкому загалу?

— Мені здається, Володимир дав у своєму житті стільки інтерв'ю, що встиг розповісти про себе практично все. Від мене, мабуть, потрібні якісь побутові подробиці?

— Давайте їх!

— Наприклад, вранці за сніданком він майже ніколи не п'є кави. Натомість любить заварити чорний чай і пити його з красивої чашки. Чомусь любить класичний білий посуд. Причому в інших побутових речах він зовсім невибагливий. Відпиває третину, ну, може, половину чашки — і йде на роботу. Просто отримує задоволення від процесу.

Фото: pravda.com.ua

— Володимир часто радиться з вами перед тим, як прийняти якесь рішення?

— Іноді радиться, звісно. Але було б неправдою сказати, що в усьому! Швидше він іноді промовляє вголос свої плани, аби почути, як це звучить.

— Чи часто в тій чи іншій мініатюрі або жарті на сцені "Вечірнього Кварталу" з'являються епізоди з вашого сімейного життя?

— Сцена і життя у нас не перетинаються.

— Якось Володимир зізнався, що побоюється брати вас на прем'єри своїх фільмів через ваші гострі коментарі. Нібито ви своїми жартами змушуєте його червоніти. Любите пожартувати з чоловіка? До речі, як він реагує, коли не він, а з нього жартують?

— Я і сама побоююсь ходити на прем'єри через свої гострі коментарі. Щоразу даю собі слово тримати язика за зубами!

Фото: ivona

— Про вас широкому загалу відомо дуже мало. Хто така Олена Зеленська: леді, що воліє ходити у витончених сукнях і на підборах, чи дівчина, яка в повсякденному житті обирає джинси і кеди?

— Другий варіант. Але не виключаючи повністю перший. Я просто вважаю, що час джинсів і кросівок в житті жінки колись закономірно закінчується. Чому б не насолодитися комфортом, поки це можливо?

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