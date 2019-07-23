"Я дівчина!" Дочка публічно присоромила Галкіна: кумедне відео

Дочка примадонни російської естради Алли Пугачової та шоумена Максима Галкіна Ліза присоромила зіркового тата за некоректні звернення.

Відповідне відео опубліковано в офіційному Instagram-каналі дівчинки (щоб подивитися кумедний ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Максим Галкін протягом відео називав дівчинку "мадемуазель", "пані", "жінка", "мадам", "мамзель". Але Лізу такі звернення категорично не влаштовували.

Ліза Галкіна Кадр з відео

"Де мадам? Мамзель? Я не мати, а дівчина! Я не пані, а дівчисько! Я не жінка, а дівчина! Ну скільки вже вам говорити! Я не жінка, а дівчина", – відповідала на жартівливі звернення тата Ліза.

Користувачів потішив і розчулив ролик з маленькою дочкою Пугачової та Галкіна. "Папа дістав", "Обожнюю цю чудову дитину", "Лапулька", "Ах ти попелюшка, красуня", "Чудова", – пораділи користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно російське видання VladTime повідомило, що донором яйцеклітин для зіркової пари Алли Пугачової та Максима Галкіна могла стати рідна дочка примадонни Крістіна Орбакайте. Пізніше співачка дала офіційний коментар.

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