"Я буду завойовувати її все життя": сумна історія кохання й розставання Кіркорова та Пугачової

Російський співак, "король російської естради" Філіп Кіркоров 30 квітня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 53 роки.

Кіркоров відомий не лише як знаменитий артист, але й як колишній чоловік Алли Пугачової. Про те, як починалася історія їхніх стосунків і чому вона закінчилася, згадував OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова globallookpress.com

Пугачова і Кіркоров: як починалися стосунки

Відомо, що Філіп Кіркоров був закоханий в Аллу Пугачову ще з часів своєї юності, але лише 1988 року він вперше зустрівся з нею.

Через шість років романтичних зізнань і красивих залицянь Пугачова все ж відповіла Кіркорову взаємністю. Тоді їй було 39, йому – 21. Одружилися закохані в 1994 році.

Шлюб тривав 11 років, але навіть після розставання Кіркоров зумів зберегти дружні стосунки з екскоханою.

Весілля Пугачової і Кіркорова instagram.com/alla_dovlatova

Чому розлучилися Пугачова та Кіркоров

У жовтні 2001 року почався роман Пугачової з гумористом Максимом Галкіним. Тоді вона ще була одружена з Кіркоровим. Якось Алла Борисівна зізналася, що говорила Кіркорову: якщо в неї з'являться почуття на стороні, вона піде. За словами Пугачової, вона не ходить наліво, а тільки прямо.

Офіційно Пугачова й Кіркоров розлучилися в березні 2005 року. Забирати свідоцтво про розлучення із загсу Кіркоров приїхав один, а Пугачова – разом із Галкіним. На Кіркорові лиця не було. Пугачова, навпаки, одразу поїхала святкувати розлучення в ресторан разом з новим обранцем. Кіркоров також був запрошений, але зі зрозумілих причин відмовився.

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова Pinterest

Пугачова й Галкін: нове кохання Примадонни

Максим Галкін каже, що коли починався його роман з Пугачовою, стосунки між нею й Кіркоровим були вже не такими близькими, тому він ніколи не вважав себе за розлучника.

Пугачова й Галкін одружилися в грудні 2011 року. На той момент вони вже шість років жили у цивільному шлюбі.

"З нею я зрозумів найбільш банальну, тривіальну істину, що люди поділені на половини. Ось я знайшов свою половину. Ну, не співпали за часом, за віком. Але половина – все одно половина. Мені подобається все: як вона дивиться, сидить, співає, мовчить, як вона думає, як готує. І ще дещо, про що не прийнято говорити", – розповів Галкін в інтерв'ю журналу "Сноб".

Алла Пугачова і Максим Галкін instagram.com/maxgalkinru

Кіркоров і Пугачова після розлучення

У Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова навіть після розлучення залишилися прекрасні стосунки. Люди з оточення знаменитостей кажуть, що Пугачова й Кіркоров телефонують один одному по кілька разів на день, переписуються і обговорюють найрізноманітніші проблеми.

Сам Кіркоров каже, що завжди прислухається до порад ексдружини і дуже цінує дружбу з нею.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров Pinterest

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова Pinterest

Зараз Пугачова і Кіркоров дружать сім'ями, зустрічають разом свята й дитячі заходи і в усьому підтримують один одного. За словами Філіпа, він радий, що Примадонна щаслива в шлюбі.

"Алла щаслива. І мені, другу, сьогодні велике щастя – бачити її щасливою, молодою, худою, з палаючим оком, що потопає в коханні вдома. Бачу, як до неї ставиться Макс, він молодець", – сказав він якось.

Філіп Кіркоров і його діти: Алла-Вікторія та Мартін instagram.com/fkirkorov

Почуття до Примадонни не охололи

При цьому поп-король Росії не раз натякав, що досі має почуття до колишньої дружини: "Який же я дурень! Яка розкішна жінка! Як я міг її втратити? Не питайте мене. Я закінчений егоїст, хлопчисько, який просто загрався зі славою. Я знахабнів, звісив ноги. Уяви собі, в цьому Кіркоров. Ідіот. Розумію, що любив і, на жаль, вчинив дуже негарно. За що поплатився і каюсь. Але вже пізно".

"Я буду завойовувати її все життя ..." – заявив він також в одному з інтерв'ю.

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова Pinterest

Кіркорову приписують безліч романів, але після шлюбу з Аллою Борисівною він так і не зміг більше побудувати серйозних стосунків. "Так складно після однієї королеви знайти іншу. Конкуренції і порівняння все одно ніхто не витримав би. Тому краще бути одному, ніж з ким попало", – зізнався якось артист.

Зазначимо, як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Кіркоров розповів, як на нього вплинуло розлучення з Пугачовою. Артист заявив, що не хотів би закохуватися найближчим часом.