"Я блокадниця": Бузова пішла на відчайдушний крок через скандал

Популярна російська співачка Ольга Бузова закрила свій аккаунт в Instagram після скандалу, який розгорівся на тлі її заяви "я блокадниця".

Тепер переглядати сторінку зірки зможуть тільки ті, хто отримає від неї підтвердження на підписку. Таким чином, Бузова відсікає потенційних хейтерів, які змогли б залишати свою критику на її адресу в коментарях.

Скандал навколо співачки розгорівся 13 серпня. Зірка опублікувала відео, на якому її нібито випадково піймали, коли вона вилизувала тарілку після їжі. "Ну смачно мені! Я блокадниця", – сказала тоді артистка, викликавши гнів у мережі.

Відомо, що Бузова – уродженка Санкт-Петербурга. Її бабуся пережила блокаду Ленінграда і розповідала онучці про події тих жахливих часів. Цим і спробувала виправдати Ольгу мати, виступаючи перед журналістами.

Бузова instagram / buzova86

Недоречна заява співачки зачепила людей, які пережили голод у Ленінграді. Голова товариства блокадників Центрального району СПб Ганна Йосипівна Павлова заявила, що розстріляла б Бузову за такі слова.

Не залишився осторонь від скандалу і російський поет-пісняр Ілля Рєзнік. Він заявив, що "Бог їй суддя", уточнивши про деградацію зірок і втрату всякого сорому. До відповіді артистку закликали на пропагандистському шоу "60 хвилин". Під час ефіру Бузова заявила по телефону, що "виховувати її не треба". Проте, вибачення блокадникам вона все ж принесла.

Ольга Бузова instagram / buzova86

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня стало відомо, що заступник голови партії "Народ проти корупції" Віталій Бородін поскаржився на Бузову в прокуратуру через скандальну заяву.

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