"Я бішуся! Придурки!" Кондратюк "вибухнув" через Сюткина і Сєрова

Продюсер Ігор Кондратюк назвав "хворими на голову продажними тварюками" організаторів концертів російських артистів Олександра Сєрова і Валерія Сюткина в Києві.

"Я бішусь від того, що є придурки, які запрошують давати концерти в Україні людей, які проти незалежності України", – заявив він в блозі OBOZREVATEL.

На думку Кондратюка, ці артисти, підтримавши анексію Криму, "зробили свій вибір". "Якщо вони кажуть, що при цьому вони нічого не мали до "мір, дружба, жвачка", то вони хворі на голову, у них немає мізків. Є талант, але немає мізків. Перетекло", – підкреслив він.

Ігор Кондратюк, Валерій Сюткін

"Є буквально 5-10 осіб серед російських артистів, яких можна назвати проукраїнськими. Всі інші – в сад. Дорослішайте. Йдіть до школи. Розбирайтеся у банальних речах, в тому числі в тому, хто такий Сєров і Сюткін", – заявив Кондратюк.

Він переконаний в тому, що СБУ не повинна допустити гастролей пропутінських артистів в Україні, "якщо вона Служба БЕЗПЕКИ України, а не просто пацани, які заробляють гроші".

Як писав OBOZREVATEL, російські артисти Олександр Сєров і Валерій Сюткін, які підтримали анексію Криму, зібралися з сольними виступами в Київ. У зв'язку з цим 40 народних депутатів з чотирьох фракцій звернулися в СБУ з проханням заборонити їм в'їзд в країну.

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