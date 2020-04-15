"Я без сексу півтора року!" Чоловік Тодоренко Топалов зробив відверте зізнання
Російський співак Влад Топалов зізнався, що у нього вже півтора року не було інтиму з дружиною Регіною Тодоренко.
Таку заяву артист зробив під час прямого ефіру з блогеркою Анастасією Івлєєвою в Instagram. До речі, Топалов брав в ньому участь разом з Тодоренко (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначимо, що під час прямої трансляції Регіна та Анастасія виконували різні завдання і в разі програшу чоловіки дівчат повинні були бити їх розрядом струму. В один момент Топалов занадто захопився процесом і Тодоренко заявила, що він залишиться без сексу на три місяці. Співак мовчати не став.
"Я без сексу вже півтора року!" – сказав Топалов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.