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15 квітня • оновлено в 22:06
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"Я без сексу півтора року!" Чоловік Тодоренко Топалов зробив відверте зізнання

3.1т
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Російський співак Влад Топалов зізнався, що у нього вже півтора року не було інтиму з дружиною Регіною Тодоренко.

Таку заяву артист зробив під час прямого ефіру з блогеркою Анастасією Івлєєвою в Instagram. До речі, Топалов брав в ньому участь разом з Тодоренко (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Фото: instagram/reginatodorenko

Зазначимо, що під час прямої трансляції Регіна та Анастасія виконували різні завдання і в разі програшу чоловіки дівчат повинні були бити їх розрядом струму. В один момент Топалов занадто захопився процесом і Тодоренко заявила, що він залишиться без сексу на три місяці. Співак мовчати не став.

Анастасія Івлеева і Регіна Тодоренко

Анастасія Івлеева і Регіна Тодоренко

Скріншот з відео

"Я без сексу вже півтора року!" – сказав Топалов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Влад Топалов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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