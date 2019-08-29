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"Я б усе зруйнував!" Кікабідзе зробив жорстку заяву про Росію

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Відомий радянський актор і співак грузинського походження Вахтанг Кікабідзе заявив, що не збирається повертатися до Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті "Квіріс палітра", уточнивши, що думає про росіян, стосунки між двома країнами.

"Не був і не планую! Як можна співати тим, хто тебе б'є? Якщо у тебе є гордість – не поїдеш, а якщо її немає – їдь і чисть там черевики. Російські мої друзі і не намагаються запрошувати, знають, що я туди не поїду", – наголосив він.

Вахтанг Кікабідзе

Вахтанг Кікабідзе

РИА Новости / Катерина Чеснокова

За словами артиста, він любить росіян, але виступає категорично проти політики РФ і влади.

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"Я дуже люблю російський народ, але політика Росії не подобається, що ж поробиш. Якби я міг, все б зруйнував, але що я можу вирішити наодинці? Багато часу потрібно на руйнування радянського менталітету, але вони мають змиритися", – сказав він.

За словами Кікабідзе, росіяни самі зруйнували Радянський Союз, а тепер хочуть його відновити, але цього "не відбудеться, закінчилося кіно".

Вахтанг Кікабідзе

Вахтанг Кікабідзе

Фелікс Розенштейн / Gordonua.com

"Немає розмови, щоб воювати з величезною Росією (Грузії. – Ред,). Але ми повинні захищати свою гордість, не втрачати міжнародних друзів. А на Заході про Грузію вже майже не говорять, і в цьому "заслуга" нашого уряду, який все робить для російського задоволення", – додав він.

Нагадаємо, що в серпні 2008 року Кікабідзе відмовився виступати в Росії після війни в Південній Осетії і визнання Москвою незалежності цієї республіки та Абхазії. Також він відмовився від врученого президентом Росії ордена Дружби народів, заявивши, що поважає російський народ, але не може приймати нагороди і виступати з концертами там, де його "хочуть побити". Відтоді він у РФ не приїжджав.

Також актор виступав проти агресії Росії на Донбасі й анексії Криму, називаючи президента РФ Володимира Путіна загарбником. А в березні 2018 року Кікабідзе заявив, що пішов би воювати на Донбас, якби не вік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кікабідзе підтримав протести в Грузії. Він заявив, що уряд заслужив таку реакцію від населення, оскільки "почав грати з Росією в одну гру". Він також сказав, що вірить у примирення своєї держави з Росією.

У липні 2019 року він розніс Кремль за агресію проти Грузії, пояснивши, що жителі його країни давно "чекають чогось поганого".

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Особа
Вахтанг Кікабідзе
Місце
Грузія
Тег
шоу-бизнес
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hunt andres
hunt andres
Отработанный материал. Бог ему судья. Оставьте больного старика в покое доживать свой век.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Грузия 200 лет просилась под защиту Российской империи. Их столетиями вырезали мусульманские завоеватели. Когда Россия наконец-то смогла предоставить грузинам свою защиту их оставалось менее 70 тыс. Это почти та черта, после которой нация уже не смогла бы восстановиться. Если бы не Россия, то никаких грузин уже просто не было бы. Но старый маразматик в детстве скурил учебник истории за школьным туалетом.
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hunt andres
hunt andres
an and, У Эрдогана спроси, де билок.
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an and
an and
Миценко Андрей, не читайте такие глупости в методичкам. Это неправда!
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Junio Van
Junio Van
ага, только приползает тайком на корпоративы к северному соседу )) да, буба ..? ;-)
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an and
an and
Junio Van, а вы кто, чтобы противопоставлять свои слова его словам? Я ему верю, а вам..думаю вам никто здесь не поверит!
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