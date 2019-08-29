"Я б усе зруйнував!" Кікабідзе зробив жорстку заяву про Росію

Відомий радянський актор і співак грузинського походження Вахтанг Кікабідзе заявив, що не збирається повертатися до Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті "Квіріс палітра", уточнивши, що думає про росіян, стосунки між двома країнами.

"Не був і не планую! Як можна співати тим, хто тебе б'є? Якщо у тебе є гордість – не поїдеш, а якщо її немає – їдь і чисть там черевики. Російські мої друзі і не намагаються запрошувати, знають, що я туди не поїду", – наголосив він.

Вахтанг Кікабідзе РИА Новости / Катерина Чеснокова

За словами артиста, він любить росіян, але виступає категорично проти політики РФ і влади.

"Я дуже люблю російський народ, але політика Росії не подобається, що ж поробиш. Якби я міг, все б зруйнував, але що я можу вирішити наодинці? Багато часу потрібно на руйнування радянського менталітету, але вони мають змиритися", – сказав він.

За словами Кікабідзе, росіяни самі зруйнували Радянський Союз, а тепер хочуть його відновити, але цього "не відбудеться, закінчилося кіно".

Вахтанг Кікабідзе Фелікс Розенштейн / Gordonua.com

"Немає розмови, щоб воювати з величезною Росією (Грузії. – Ред,). Але ми повинні захищати свою гордість, не втрачати міжнародних друзів. А на Заході про Грузію вже майже не говорять, і в цьому "заслуга" нашого уряду, який все робить для російського задоволення", – додав він.

Нагадаємо, що в серпні 2008 року Кікабідзе відмовився виступати в Росії після війни в Південній Осетії і визнання Москвою незалежності цієї республіки та Абхазії. Також він відмовився від врученого президентом Росії ордена Дружби народів, заявивши, що поважає російський народ, але не може приймати нагороди і виступати з концертами там, де його "хочуть побити". Відтоді він у РФ не приїжджав.

Також актор виступав проти агресії Росії на Донбасі й анексії Криму, називаючи президента РФ Володимира Путіна загарбником. А в березні 2018 року Кікабідзе заявив, що пішов би воювати на Донбас, якби не вік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кікабідзе підтримав протести в Грузії. Він заявив, що уряд заслужив таку реакцію від населення, оскільки "почав грати з Росією в одну гру". Він також сказав, що вірить у примирення своєї держави з Росією.

У липні 2019 року він розніс Кремль за агресію проти Грузії, пояснивши, що жителі його країни давно "чекають чогось поганого".

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